L’arrosage des pelouses lavalloises temporairement interdit

La Ville de Laval interdit l’arrosage des pelouses et le lavage des voitures sur tout son territoire jusqu’au mardi 23 juin.

Cet avis est lié à la sécheresse et aux conditions de chaleur extrême qui sévissent présentement.

Cette interdiction s’applique en tout temps, sur tout le territoire de Laval. L’approvisionnement adéquat en eau potable ainsi que la protection contre les incendies en dépendent.

Il demeure possible d’effectuer le remplissage de piscine et l’arrosage des plantes et des potagers s’il est effectué avec un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune interdiction n’a été annoncée pour Montréal et Longueuil.