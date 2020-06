Les propriétaires de centres d’entraînement soulagés par l’annonce

Les centres d’entraînement pourront finalement ouvrir leurs portes le 22 juin, au grand soulagement de leurs propriétaires.

Dévoilée mercredi par la ministre Isabelle Charest 24 heures seulement après un coup d’éclat à Québec, cette décision de la santé publique a-t-elle un lien avec l’ouverture du Mega Fitness Gym sans son aval ?

Après une plainte d’un citoyen, les policiers étaient intervenus dans le centre du quartier Les Saules, mardi, mais ils n’ont pas fermé l’établissement et ont émis un constat de la situation pour lequel le DPCP devra déterminer s’il dépose des accusations.

« Est-ce que notre décision d’ouvrir nos portes après trois mois de confinement a influencé le gouvernement ou c’était déjà prévu dans leur plan, je ne sais pas, a souligné le propriétaire Dan Marino, mais je ne pouvais pas demander mieux.

« Je suis content que les gyms puissent ouvrir, mais aussi que les sports collectifs soient de retour et les arts martiaux. J’ai reçu des félicitations, mais je n’ai pas à recevoir de félicitations. Je suis demeuré moi-même en décidant d’ouvrir pour sauver mon entreprise. Je n’ai été au bâton pour personne, mais les autres vont en bénéficier. Seuls Pierre Doré (Maxi-Forme Fitness) et Dany Laflamme (NovaGym) m’ont suivi. J’étais all in. »

Marino craint-il que des accusations soient déposées ? « Si je reçois une amende, ils devront prouver que j’ai mis la sécurité de ma clientèle en danger. Ça va être dur à prouver. On vend de la santé. »

Avant même l’annonce du gouvernement québécois, des studios privés d’entraînement avaient convenu d’ouvrir leurs portes, mercredi, pour des séances à l’intérieur afin d’exercer de la pression.

«Tellement content »

Centre Elite Factor, Gym Le Box et Forge Gym ont accueilli leurs clients mercredi matin. Les trois propriétaires avaient signifié leur mécontentement dans un texte publié dans notre édition de samedi dernier et affiché leurs couleurs.

« Je suis tellement content de rouvrir mon entreprise, de ramener mon monde et mes employés, a résumé Pascal Champagne d’Elite Factor. Si personne n’avait levé la main, rien n’aurait bougé. Ma blonde qui est enceinte de 32 semaines m’avait dit : “Si tu ne fais rien, ça va ouvrir en septembre”. Ç’a joué avec les nerfs de tout le monde d’être fermé pendant trois mois. »

L’ailier défensif des Eskimos d’Edmonton, Mathieu Betts a répondu présent pour ce grand retour à l’intérieur. « Je me suis tenu en forme, mais c’est le fun de retrouver une structure plus rigoureuse et un suivi, a expliqué l’ailier défensif des Eskimos d’Edmonton. L’aspect social me manquait. »