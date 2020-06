Les Québécois moins affectés par la pandémie que les Américains

Les impacts psychologiques de la pandémie seraient moins importants au Québec et au Canada qu’aux États-Unis, révèle une étude menée par l’Université de Sherbrooke.

Pendant plusieurs semaines, l’équipe de chercheurs menée par la docteure Mélissa Généreux a sondé près de 7800 personnes de différents pays tels que le Canada, les États-Unis, l’Angleterre, la Suisse, Hong-kong, les Philippines et la Nouvelle-Zélande. L’enquête visait à mesurer « l’influence du discours médiatique et gouvernemental sur la réponse psychologique et comportementale de la population ».

Et les résultats montrent que les États-Unis semblent être plus affectés sur le plan de la santé psychologique des sept pays et régions analysés. Selon les données, l’anxiété généralisée aux États-Unis atteint 31 % et dépression majeure 28,2 %.

« Au Canada on enregistre passablement moins d’anxiété généralisée (19,6 % ) et de dépression (22,2 %) », indique l’enquête.

Depuis le pic de la première vague, les chercheurs voient qu’une « légère amélioration de la santé psychologique ». Toutefois, les niveaux de dépressions actuels, au Canada et aux États-Unis, restent « 3 et 4 fois plus élevés qu’avant la pandémie ».

« À titre de comparatif pour le Canada, les niveaux de dépression et d’anxiété actuels s’apparentent à ceux observés à Fort McMurray, 6 mois après les feux de forêt dévastateurs de 2016 », affirme le document.

Et au Canada, le Québec est la province qui affiche un taux d’anxiété moins élevé. Le taux de dépression majeure au Québec (17 %) est nettement inférieur à celui constaté en Ontario (26,2 %) et ailleurs au Canada (21,3 %).

Plus de détails à suivre.