L’ex-conseiller Bolton accuse Trump d’avoir cherché l’aide de la Chine pour sa réélection

WASHINGTON | L’ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, accuse le président américain d’avoir cherché l’aide de la Chine pour gagner sa réélection en novembre, selon des extraits explosifs d’un livre à paraître, publiés par des médias américains mercredi.

L’ex-conseiller raconte que lors d’une rencontre en marge du sommet du G20 à Osaka, en juin 2019, Donald Trump avait «détourné la conversation sur la prochaine élection présidentielle, en faisant allusion à la capacité économique de la Chine et en plaidant auprès de Xi pour qu’il fasse en sorte qu’il l’emporte», selon des extraits publiés par le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post.

Le président américain «a souligné l’importance des agriculteurs et de l’augmentation des achats chinois de soja et de blé sur le résultat de l’élection», affirme John Bolton dans son livre intitulé The Room Where It Happened, A White House Memoir, qui doit être publié le 23 juin.