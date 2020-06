Martin Matte baisse de beaucoup le prix de sa très luxueuse maison de Montréal

En mars 2019, Martin Matte avait mis sa maison luxueuse, située à Montréal, au prix de 2 395 000$. Voilà qu'un peu plus d'un an plus tard, l'humoriste revise le prix à la baisse, avec un nouveau prix demandé établi à 2 179 000$.



La cossue demeure au design contemporain, située à quelques pas du parc Maisonneuve, dans le quartier Rosemont, comporte 11 pièces ainsi qu'une petite cour intime.



À l'intérieur, on retrouve un foyer au gaz, un grand sous-sol, beaucoup de fenêtres, mais aussi une piscine intérieure chauffée. Quand même!

En forme de L, la maison est également dotée d'un hall d'entrée avec des plafonds de plus de 17 pieds, de deux walk-ins et d'un espace bar.



En regardant les photos, on remarque une décoration à la fois chic et épurée. On voit également qu'il y a beaucoup de toiles qui ornent les murs de la demeure.



Alors, à qui la chance? Si vous souhaitez consulter l'offre complète, c'est juste ici.