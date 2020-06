Neuf personnes arrêtées en Montérégie dans une opération antidrogue

GRANBY | Neuf personnes ont été arrêtées dans les derniers jours dans une opération antidrogue en Montérégie, a annoncé mercredi la Sûreté du Québec.

L’Escouade régionale mixte Estrie a procédé à des arrestations dans la région de Granby, à Cowansville, Bedford, Farnham, Lac-Brome et Waterloo dans le cadre d’une enquête démarrée en juin 2019.

Lors de perquisitions menées en mars et le 11 juin dernier, la police a mis la main sur 340 000 $ en argent comptant, 430 g de cocaïne, 2,1 kg de méthamphétamine, du cannabis, ainsi que neuf armes longues et deux armes de poings.

Les suspects, sept hommes et deux femmes, âgés de 21 à 62 ans, ont comparu aux palais de justice de Granby et Saint-Hyacinthe et devront comparaitre à nouveau à une date encore non fixée.