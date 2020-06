Pas de Coupe Rogers à Toronto cette année

L'organisation de la Coupe Rogers de Toronto a annoncé mercredi que le tournoi 2020 n'aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus.

Conséquemment, les amateurs de tennis de la Ville Reine devront attendre l’an prochain avant de voir à l’œuvre les meilleurs joueurs de l’ATP à l’œuvre. Ceux-ci seront en action en Ontario du 7 au 15 août 2021. Cette nouvelle a été confirmée quelques semaines après l’annulation du volet montréalais de la Coupe Rogers. Les joueuses de la WTA évolueront au Stade IGA dans un an.

À propos de la compétition torontoise, les organisateurs ont attendu que les plans concernant les Internationaux des États-Unis soient divulgués. Le tournoi de Flushing Meadows, de son côté, sera présenté à huis clos du 31 août au 13 septembre.

«Organiser un événement à huis clos est complexe et nécessite la mise en place de protocoles importants, autant pour la santé et la sécurité, qu’au niveau des opérations, a déclaré Gavin Ziv, directeur général de la Coupe Rogers de Toronto, dans un communiqué. Nous avons évalué que pour organiser et diffuser un tel tournoi, nous avions besoin d’environ 450 personnes sur le site. La sécurité de ces gens pendant près de deux semaines aurait relevé de Tennis Canada et dans le contexte actuel, le niveau de risques serait demeuré élevé, surtout pour un sport comme le tennis où les athlètes proviennent des quatre coins du monde.»

«De plus, à l’heure actuelle, la loi fédérale relative à l’accès à notre pays et à la quarantaine obligatoire obligerait les joueurs à arriver au Canada bien avant le début de la compétition, ce qui ne facilitait pas la tâche.»