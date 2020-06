Une pourvoirie qu’il faut découvrir

LAC BOUCHER | Si vous êtes à la recherche d’une pourvoirie familiale où l’accueil et les services sont impeccables, sur un site où la nature règne en maître, mettez à votre agenda un séjour à la pourvoirie Aventure Nature Okane.

Situé à 60 kilomètres au nord de La Tuque, en Mauricie, ce territoire a beaucoup à vous offrir.

« Nous avons choisi de développer une pourvoirie à dimension humaine et familiale, afin de permettre aux gens qui nous visitent de pouvoir découvrir la nature et profiter pleinement d’installations à la hauteur de leurs désirs », explique Nathalie Beaudoin.

« Nous voulons que les gens qui nous visitent puissent vivre un séjour à la mesure de leurs attentes, que ce soit pour la pêche, la chasse ou encore en famille, avec des activités prévues à cette fin. »

La pourvoirie à droits exclusifs couvre 40 kilomètres carrés. On y retrouve 10 lacs, qui offrent tous la possibilité de capturer de belles truites mouchetées.

« Nous avons choisi d’ensemencer quatre lacs afin que la pêche y soit plus facile. Cela permet aux gens de pouvoir capturer assez facilement de beaux spécimens de 10 à 16 pouces », précise Mme Beaudoin.

« Pour les autres, nous avons décidé de laisser faire la nature afin d’offrir une pêche de truites indigènes de qualité. Il n’est pas rare de voir les pêcheurs faire de belles captures, deux, trois et même quatre livres. Comme c’est de la truite indigène, il faut travailler un peu plus pour la capturer, mais le jeu en vaut la chandelle. »

Tous les lacs sont facilement accessibles en véhicule, sans portage. Pour l’avoir vécu, je vous confirme que c’est bien vrai.

LES INSTALLATIONS

Opérationnelle depuis 10 ans, cette pourvoirie possède six chalets. Deux ont été entièrement rénovés. Les quatre autres sont neufs et répondent à ce que les amateurs recherchent maintenant en forêt.

Ils possèdent tout ce qu’il faut pour vous permettre de vivre un séjour très confortable en plan européen. Eau courante, installation au solaire, équipements de cuisine, salle de bain complète, tout y est.

« Même si les gens sont loin de la civilisation, en pleine forêt, ils ont besoin de ce confort et de ces services de qualité », avance la proprio.

« Nous offrons vraiment des forfaits clés en main à savoir que pour le prix payé, les gens ont leur logement, le droit de pêche et les embarcations. Ils peuvent soit apporter leur moteur ou encore en louer un sur place. »

Cette famille a choisi de tout quitter pour créer cette pourvoirie. Autant les parents que leurs fils vivent au diapason de la forêt. Cela se reflète directement sur l’ambiance qui règne dans la pourvoirie.

On retrouve aussi des équipements pour les activités de plein air. Pédalos, kayaks, planches à pagaie, jeux pour les enfants, tous les membres de la famille y trouvent leur compte.

POUR LA PÊCHE

Nous avons pu taquiner la truite lors de notre séjour avec passablement de succès.

Nous avons capturé des spécimens d’une demie à une livre sur le lac des Boucaniers.

Peu de temps avant notre passage, on y avait capturé une truite de plus de six livres. C’est une exception peut-être, mais cela signifie que vous pouvez toujours avoir des surprises.

Les techniques de pêche étaient simples et faciles. Une bonne Toronto Wobbler argent et or ou encore une Lake Clear de couleur argent, orange et vert avec à l’arrière un bas de ligne et un gros ver de terre, et le tour était joué.

La pêche à la traîne a donné les meilleurs résultats. La truite attaquait les offrandes férocement, de quoi satisfaire n’importe quel amateur de pêche.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Le jeune Raphaël Labarre, 10 ans, a fait la barbe à tout le monde avec sa Toronto Wobbler multicolore.

Ce fut une aventure de pêche simple, facile, qui nous a permis de profiter pleinement de la nature, comme tout ce qui se passe à cette pourvoirie.

Si vous désirez découvrir ce coin de la Mauricie, en plein cœur du pays de l’orignal, avec une famille qui a tout donné pour vous offrir cette pourvoirie unique, c’est la destination que vous devez choisir. Un vrai secret bien gardé.

POURVOIRIE AVENTURE NATURE OKANE

Localisation :

60 km au nord de La Tuque.

Accès :

Route 155 jusqu’à La Tuque, route forestière 25 ouest jusqu’à la route 23 sud sur 27 km. Suivre ensuite les indications.

Pêche :

Truite mouchetée dans les 10 lacs.

Chasse :

À l’orignal, à l’ours et au petit gibier.

Forfait disponible :

Plan européen dans les six chalets.

Information :

www.aventurenatureokane.com ou (819) 352-9231.