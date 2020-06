FORGETTE, Sr Thérèse, s.s.a.

(M.-Thérèse-de-la-Providence)



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 15 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée soeur Thérèse Forgette, s.s.a. Originaire de Central Falls, Rhode Island, elle était la fille de feu Arthur Forgette et de feu Marie-Anne Bédard.Soeur Thérèse laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Hélène Eccher (ses trois enfants Robert, Mary Leslie et Lorraine Lichtenberger) ainsi que Kirk, Karl, Kent et Kris Pilon, les fils de sa soeur défunte Marguerite Pilon et plusieurs cousins et cousines.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors d'une messe communautaire.