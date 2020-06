Battu à mort dans un parc de Montréal

Un quinquagénaire battu dans un parc de Montréal il y a trois semaines est décédé de ses blessures, causant un choc dans sa famille, qui ne comprend toujours pas pourquoi il a été tué.

« Mon père avait un bon cœur... On l’avait vu la veille, pour faire des commissions... Je n’ai jamais eu aussi mal, je suis traumatisée », a émotivement déclaré Melissa Pludowski, jeudi au palais de justice de Montréal.

Le drame qui a coûté la vie à Christophe Pludowski est survenu le 26 mai dans un parc proche du métro Atwater, à Montréal.

Les circonstances sont encore nébuleuses et l’enquête policière n’est pas terminée, mais il semblerait que tout ait commencé par une dispute entre la victime et une femme.

Frappé à la tête

Pendant que les deux se disputaient, un homme, Matthew Croxen, serait intervenu en lançant un objet à la victime. Croxen aurait ensuite saisi une planche en bois et aurait violemment frappé M. Pludowski à la tête, selon ce qu’il a été possible d’apprendre.

Grièvement blessé, le quinquagénaire a rapidement été transporté à l’hôpital où on a diagnostiqué une fracture du crâne. Pendant des jours, sa famille priait pour qu’il guérisse, mais leurs espoirs ont été anéantis le 7 juin.

« On ne pouvait plus rien faire, mon père est parti rejoindre Dieu, a déploré Melissa Pludowski. Je n’ai pas de mot pour décrire ce que je ressens. Mon papa, c’était mon meilleur ami et je l’ai perdu. »

Accusations

Matthew Croxen

Accusé

À la suite de l’agression, la police avait mis la main au collet de Matthew Croxen, 37 ans.

Le résident de LaSalle, qui a de longs antécédents criminels, notamment pour des crimes violents, a été accusé de voies de fait graves.

Sa dernière condamnation remonte à 2017, quand il a écopé de 12 mois de prison pour une agression armée.

Or, comme M. Pludowski est maintenant décédé, il pourrait être accusé de meurtre ou du moins d’homicide involontaire, une fois que la section des crimes majeurs de la police de Montréal aura terminé son enquête.

« Je ne sais pas ce que mon père faisait là, j’espère que l’enquête sera approfondie, a dit la fille de la victime. Pour faire notre deuil, nous avons besoin de savoir ce qu’il s’est passé. »

Présentement en détention préventive à l’établissement de Rivière-des-Prairies, Croxen était de retour en cour jeudi pour son enquête sur remise en liberté, mais l’audience a été reportée au mois prochain.

« L’accusation va changer étant donné que le plaignant est décédé », a commenté son avocat, Patrick Boulet.

D’ici là, il restera détenu. S’il est accusé de meurtre, il risquera la prison à vie.