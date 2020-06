CHAMPAGNE, Maurice



Maurice Champagne s'est éteint paisiblement à Blainville, le 5 mai 2020, à l'âge de 87 ans, après une vie bien remplie.Née à Embrun, Ontario, fils de feu Alfred Champagne et feu Yvonne Patenaude, il laisse dans le deuil son épouse Pauline Lafrance, ses enfants: Denise (Jean-Marc), Francine (Jean-Pierre), feu Alfred (Colette), André et Stéphane; ses petits-enfants: feu Mario, Annie, Marie-Claude, Pascale, Mathieu, Audrey et Frédérique; ses arrière-petits-enfants: Émilia, Theo, Alice, Maxime et Marilie; ses frères, soeurs, conjoints, conjointes, neveux et nièces ainsi que plusieurs membres de sa famille et amis.Une cérémonie religieuse suivra dans les prochains mois.MERCI au personnel pour le soutien et les bons soins prodigués à notre petit Papa jusqu'à la toute fin !