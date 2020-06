Comment calmer ma fille qui pleure le décès de sa grand-mère?

Je suis une maman inquiète et j’aimerais que vous m’aidiez dans l’attitude à adopter avec ma fille dans les circonstances actuelles. Mon mari et moi, on a toujours élevé nos enfants dans le respect de leurs aînés. Malgré leur jeune âge (11 et 14 ans) ils ont accompagné les parents de mon mari ainsi que mon père jusqu’à leurs derniers jours. Il ne leur restait que ma mère comme référence familiale jusqu’au 24 avril dernier, alors qu’elle est décédée de la Covid-19 sans que ma fille ait pu la revoir ni lui dire qu’elle l’aimait. Elle qui visitait sa grand-mère régulièrement avant, n’a pas pu lui rendre hommage à son décès, puisqu’elle est passée dans le colimateur du « pas de funérailles en temps de confinement ».

Une jeune fille de 14 ans à qui tu dis ça, ça ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rendre hommage à une femme qui a accompagné sa jeunesse. Malgré qu’elle ait pleuré toutes les larmes de son corps, il semble que ma fille ne s’en remette pas.

Que puis-je faire de plus ?

Une maman poule

« Deuil-Jeunesse » fondé par la travailleuse sociale et écrivaine Josée Masson, offre un service disponible qui répond autant aux courriels d’endeuillés qu’aux messages téléphoniques. On le joint autant sur le site « deuil-jeunesse » qu’aux numéros (418) 624-3666 et 1 (855) 889-3666.