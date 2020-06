De nouvelles règles excluent David Eng de l’équipe canadienne

La longue carrière internationale du capitaine de l’équipe masculine canadienne de basketball en fauteuil roulant David Eng a abruptement pris fin, jeudi.

Le Montréalais est en quelque sorte une victime collatérale du bras de fer qui oppose la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) et le Comité international paralympique (IPC).

L’IPC a exigé la révision des athlètes classés 4.5 et 4.0, mais face au manque de collaboration de l’IWBF, il y a quelques mois, elle a menacé d’exclure le basketball en fauteuil roulant des Jeux de Tokyo. L’IWBF a donc resserré ses règles de classification à propos des athlètes qui ont des handicaps plus légers et David Eng n’est plus admissible dans la catégorie des 4.5.

Eng a remporté deux médailles d’or paralympiques (2004 et 2012), une médaille d’argent (2008) et un titre de champion du monde (2006) en plus d’avoir été porte-drapeau de l’équipe canadienne à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Rio.

«Ce n’est évidemment pas la façon dont j’avais l’intention de mettre fin à ma carrière internationale et je suis déçu de ne pas pouvoir terminer ce que j’ai commencé avec mes coéquipiers, l’an prochain à Tokyo», a commenté Eng dans un communiqué de sa fédération nationale.

«Toutefois, ce sport m’a beaucoup apporté, tant à moi-même qu’à ma famille, et ce sont tous des éléments positifs dont je vais me souvenir. [...] C’est une période très difficile, avec tout ce qui se passe dans le monde et notre sport. Je ne veux pas être une distraction pour mes coéquipiers. Sachez que ce fut pour moi merveilleux et je serai avec vous, en pensée, à chaque étape de votre parcours. Taillez votre place sur ce podium.»