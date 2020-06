Des cartes prépayées à utiliser dans les marchés

MONTRÉAL – Des centaines de ménages à faible revenu pourront s’alimenter directement dans les marchés publics de Montréal cet été grâce à des cartes prépayées.

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud a lancé jeudi ses Cartes Proximité, par lesquelles près de 200 000 $ seront remis à 800 ménages de la métropole vivant de l’insécurité alimentaire.

«Une vingtaine d’organismes communautaires vont distribuer la Carte Proximité, a expliqué la directrice du développement au Carrefour alimentaire Centre-Sud, Marie-Claude Morin Ouellet, en conférence de presse. Ces organismes vont identifier les ménages qui vont soit recevoir la carte par la poste ou aller la chercher directement.»

Des montants allant de 25 $ à 100 $ par mois seront ainsi versés sur la carte pendant toute la saison des marchés publics, qui accepteront ce mode de paiement de juillet à octobre.

«Avec la Carte Proximité, on renforce le système alimentaire montréalais sans créer de nouvelles structures, a expliqué Mme Morin Ouellet. En l’utilisant, les familles encouragent l’économie locale et l’agriculture de proximité.»

Il est aussi possible de se procurer une Carte Proximité en participant à une campagne de sociofinancement, ou d'en offrir une à un ménage défavorisé.

Les arrondissements participants sont Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges.

GABRIELLE MORIN-LEFEBVRE/24 HEURES/AGENCE QMI

Prendre le pouls de l’appétit montréalais

Ce projet-pilote de deux ans s’inspire d’initiatives de coupons alimentaires similaires en Colombie-Britannique et au Vermont.

«Avant la crise sanitaire, 4 personnes sur 100 vivaient avec de l’insécurité alimentaire. La carte est encore plus pertinente en ce moment», estime Mme Morin Ouellet.

Les résultats du projet seront évalués par un comité de chercheurs de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université de Montréal, ainsi que par des organismes communautaires.

«Il y aura une recension des données pour nous permettre d’intervenir là où c’est nécessaire avec l’ensemble des partenaires sur le milieu et d’être plus efficaces», a déclaré l'élu responsable de la Ville intelligente, des Technologies de l'information et de l'Innovation au comité exécutif, François William Croteau.

Pour obtenir plus d’information et acheter la carte, on peut se rendre sur le site https://carteproximite.org/