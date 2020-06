Émile Bilodeau dans un pick-up

Une grosse dose de plaisir. C’est ce que le musicien Émile Bilodeau a offert jeudi à des Longueuillois dans trois mini-concerts extérieurs organisés dans une boîte de pick-up.

La compagnie de disques Grosse Boîte a eu l’idée d’organiser la tournée Grosse Boîte de pick-up cet été, avec la pandémie et l’annulation des festivals.

C’est Émile Bilodeau qui avait la chance de lancer les festivités jeudi, à Longueuil. Maude Audet, Jérôme 50, Gab Bouchard et Lou-Adriane Cassidy participeront également à la tournée, dans les prochaines semaines.

Environ 400 personnes s’étaient inscrites au concours pour accueillir la tournée dans leur quartier. Pour le premier des trois mini-concerts de la soirée, la tournée s’est rendue dans le sympathique lotissement Les Pavillons, tout près du parc Michel-Chartrand.

C’est la présidente des 60 copropriétés de l’endroit, Suzanne Chapdelaine, qui avait inscrit le voisinage au concours. « On est fatigués de la COVID et je trouvais que c’était une bonne idée d’avoir ce concert, a-t-elle dit au Journal. Émile Bilodeau, je l’adore ! Il est intelligent et il a une bonne tête. »

Oublier la pandémie

C’est peu après 19 h que le chanteur a fait son arrivée rue Adoncour. « Merci de nous recevoir dans votre quartier ! a-t-il lancé dans les haut-parleurs. Vous avez de belles maisons. On serait dus pour couper le gazon, par contre (rires) ! »

Près d’une centaine de personnes se sont approchées du camion, sans trop penser à la distanciation. Durant une vingtaine de minutes, Émile Bilodeau a livré quatre chansons (Tu me dirais-tu, Robin des Bois, Dehors et Candy).

L’espace d’un instant, tout le monde avait oublié la pandémie. « Ça fait du bien de retrouver nos voisins, a dit Marie Vandemoortele après le spectacle. Ça fait des mois qu’on est isolés. C’est vraiment du plaisir qu’on vient de recevoir. »