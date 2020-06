«Enrôlez-vous!» disait monsieur Legault

Vous avez répondu à l’appel de François Legault, votre cœur généreux s’est ouvert au sort des aînés en CHSLD. D’un même élan, vous vous êtes inscrit afin d’obtenir un poste de préposé aux bénéficiaires.

Bingo! Parmi toutes ces candidatures, vous êtes sélectionné, vous êtes appelé, que dis-je, vous êtes élu!

Vous foncez, on vous offre une formation gratuite durant laquelle vous serez rémunéré. Que demander de plus?

Vous arrivez, disposé à vous donner corps et âme pour devenir un des «anges gardiens» chers à notre premier ministre.

Et soudain, réveil brutal: n’était-ce qu’un rêve?

Quoi? Pas de job à temps plein?

Désolé, ce sera sur appel, il y a déjà des listes complètes de préposés en attente d’un poste à temps complet.

Comment ça, sur appel?

Disons 3 jours par semaine ou les fins de semaine, c’est à voir.

Le salaire, il s’agit bien de 26$ de l’heure?

Ah non, ce ne serait pas équitable. Vous ne pouvez pas être payé plus cher en débutant qu’un préposé qui compte des années de service. Aussi, il y a les primes qui varient selon les horaires de quart de travail et si vous êtes affecté ou non à une zone rouge.

Le gouvernement a lui-même annoncé la job à temps plein et le salaire de 49 000 dollars par année!

Sans doute, mais les CISS, les CIUSS et autres acronymes de votre région administrative ne l’entendent pas de cette façon. Le syndicat non plus, d’ailleurs.

Pourrait-on savoir qui prend les décisions? Qui est le boss? Qui a le dernier mot?

Difficile à dire...

Monsieur Legault dit une chose, madame McCann en dit une autre et Marguerite Blais affirme que c’est monsieur Legault qui l’a dit. Quant aux directeurs des CISS et des CIUSS, ils disent le contraire de tous ces élus. Tandis que le syndicat, lui, prétend avoir trouvé la solution qui réglerait pour de bon le dossier des CHSLD si monsieur Legault l’appliquait.

Vous suivez toujours?

Chose certaine, on sortait à pleine porte des salles de cours.

La formation s’est arrêtée «net-fret-sec» pour bien des aspirants qui sont repartis en courant supplier leurs anciens patrons de les reprendre.

C’est beau la vocation, mais le sacerdoce ne sied pas à toutes les âmes, c’est bien connu.

En attendant, les instances mentionnées ci-haut pourraient-elles nous faire la grâce de s’entendre?

Parce que nous, tout ce qu’on entend, c'est... Paroles, paroles, paroles... Parrrolé, parrrolé... Ah! éternelle Dalida!