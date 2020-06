Je reste chez nous

Coup de cœur :

Web : Maude Audet - Couteau de poche (avec Philippe B)

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Maude Audet propose un tout nouveau vidéoclip de sa chanson «Couteau de poche», tirée de son dernier album «Tu ne mourras pas» lancé en février dernier. La chanteuse y propose une prestation réalisée directement de chez elle, guitare à la main, alors qu’elle est accompagnée de l’artiste Philippe B et des musiciens Mathieu Charbonneau, Anna France Meyers et Joseph Marchand tous réunis via les voies du numérique. Un vidéoclip tout en lumières en ces temps de confinement.

Disponible depuis le 15 juin

Je reste :

Cinéma

Nin E Tepueian - Mon cri

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, se déroulant du 18 au 25 juin, le documentaire Nin E Tepueian - Mon cri, du réalisateur Santiago Bertolino, sera accessible à partir d’aujourd’hui via le site web du festival. On y suit le parcours de la poète, comédienne et militante innue Natasha Kanapé Fontaine alors qu'elle traverse un moment charnière de sa carrière d’artiste.

Disponible à partir d’aujourd’hui via fcms.ca

EP

Attention à nos enfants, c’est peut-être le vôtre

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Guillaume Mansour propose ici un nouvel EP hautement créatif, où l’artiste explore en quatre chansons plusieurs couleurs et arrangements très convaincants, le tout contribuant à construire un rock lent et doux nourri de textes sentis.

Disponible depuis le 12 juin

Télé

Dernier tour de piste

Photo courtoisie

Le documentaire «Dernier tour de piste», réalisé par Guillaume Sylvestre, sera présenté ce soir sur les ondes de Canal D. On y présente l’autodrome St-Eustache, un lieu grandement fréquenté par les passionnés de la course motorisée en plus de représenter un véritable moteur économique pour la région, et qui a fermé ses portes en 2019.

Ce soir à 22h sur les ondes de Canal D