Jeu-questionnaire: à vous de jouer

60 Mario Lemieux a récolté 160 points en 60 rencontres seulement en 1992-1993 et a terminé au premier rang des pointeurs.

Question #2

Le 19 juin 1999, Dallas a marqué le but gagnant le plus controversé des finales de la coupe Stanley, en troisième prolongation face à Buffalo. Qui a été l’auteur de ce but ?