La belle candeur du ministre Guilbeault

Les mois passent, les années aussi, nos journaux meurent les uns après les autres, notre télévision tire le diable par la queue, mais nos gouvernements espèrent encore que les géants du Net finiront par se montrer « charitables ».

Mardi, au Banff World Media Festival (où il n’est pas allé à bicyclette !), le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, a déclaré qu’il allait déposer l’automne prochain le projet de loi qu’il avait annoncé pour ce mois-ci. Ce projet, les médias l’attendent depuis les beaux jours de Mélanie Joly, sauf ceux qui sont déjà morts et enterrés, environ 300 !

Optimiste comme le sont très souvent les politiciens, le ministre Guilbeault a annoncé que son projet de loi obligerait enfin Google et Facebook à compenser financièrement tous nos services d’information dont ils publient les nouvelles ou proposent les liens.

Ironie du sort, pendant qu’il expliquait que son gouvernement suivrait en cela l’exemple de la France et de l’Australie, Facebook annonçait qu’il se passera volontiers du contenu des médias australiens plutôt que leur verser une compensation. Le ministre du Patrimoine prendrait-il des vessies pour des lanternes ?

LES GÉANTS ONT TOUJOURS RAISON

Les géants du Net ont beau jeu de faire des gorges chaudes quand on les menace de compensation financière. En relayant l’information des médias locaux, ils prétendent favoriser l’achalandage de leurs sites, leur permettant ainsi de récolter des millions en publicité et en abonnements. Comme pour donner raison aux géants, les éditeurs mêmes des journaux français ont déclaré en chœur qu’ils étaient perdants lorsque Google a décidé de ne publier que les titres et quelques lignes, en représailles contre la loi de Paris sur le droit voisin.

Les géants du Net prétendent aussi que leur publicité est si efficace et si bien ciblée que les entreprises canadiennes, qui y consacrent désormais 75 % de leur budget, en retirent un rendement qu’elles ne sauraient espérer en retournant à leurs habitudes antérieures. Nos gouvernements ont beau clamer que les médias locaux sont essentiels à la démocratie, eux aussi dépensent la plus grande partie de leur budget publicitaire chez les géants du Net.

UNE SIMPLE DÉCISION AURAIT SUFFI

Il aurait suffi d’une simple décision de l’Agence du revenu pour que les sociétés canadiennes ne puissent plus comptabiliser leur publicité chez Google ou Facebook comme une dépense déductible de leurs revenus. La décision n’est jamais venue. Les politiciens ont conclu que la mesure rendrait simplement la publicité internet plus coûteuse pour les entreprises canadiennes, mais ne les inciterait en rien à acheter plus de pub dans les médias locaux. Un peu honteux, nos gouvernements ont tout de même légèrement réduit leurs budgets de pub chez les géants du Net.

Ou le ministre Steven Guilbeault se gargarise de mots ou il est carrément candide, mais à Banff, il a déclaré également « qu’une compensation financière des géants du Net serait une façon beaucoup plus acceptable de soutenir nos médias qu’une aide gouvernementale ».

Pour l’instant, si j’excepte les 50 millions $ sur cinq ans, promis pour financer le programme d’Initiative de journalisme local de Patrimoine Canada, le gouvernement fédéral n’a pas encore versé un seul sou noir en vertu de son programme de crédits d’impôt à la presse écrite, annoncé il y a déjà un an et demi.

Comme disait Claude « Piton » Ruel : « Y’en aura pas de facile ! », monsieur le ministre.