La Défense nationale va investir plusieurs centaines de millions à Bagotville

OTTAWA | La Défense nationale a lancé des appels d’offres pour la conception et la construction de nouvelles installations qui accueilleront les avions de chasse du 3e Escadre Bagotville, à Saguenay.

La valeur de ce contrat pour Bagotville, qui est l’une des principales bases d’opérations des avions-chasseurs canadiens avec celle de Cold Lake, en Alberta, est estimée à environ 250 millions $, selon Ottawa. Cette somme comprend aussi la démolition de bâtiments existants et la préparation du terrain.

La construction à Bagotville, qui doit se dérouler de 2022 à 2025, va créer environ 450 emplois. Le contrat devrait être octroyé en septembre prochain, selon la Défense nationale.

Les nouvelles installations, à la fois au Québec et en Alberta, vont accueillir les 88 nouveaux avions de chasse que doit acquérir l’Aviation royale canadienne (ARC) dans le cadre du Projet de capacité future en matière d’avions-chasseurs (PCFAC). Le remplacement des avions de chasse des Forces armées canadiennes pourrait coûter pour sa part de 15 à 19 milliards $.

Autre investissement à Bagotville

Soulignons par ailleurs qu’Ottawa vient d’attribuer la partie conception d’un contrat de conception et de construction d’une installation de riposte rapide. Il est évalué à 87 millions $. Les nouvelles installations de riposte rapide feront 7000 mètres carrés et incluront des hangars pour les avions, des bureaux, une zone de maintenance et des quartiers confortables pour les membres de l’unité. Le complexe clôturé fera 17 000 mètres carrés, a-t-on mentionné.

«Dans le cadre de l’engagement du Canada envers le NORAD, nous fournissons à nos militaires l’infrastructure dont ils auront besoin pour appuyer les missions, notamment nos contributions s’inscrivant dans l’opération NOBLE EAGLE», a indiqué la Défense nationale.

«Pour nous assurer de satisfaire à leurs besoins, nous construisons un secteur de riposte rapide à la fois moderne, fonctionnel et durable à la 3e Escadre Bagotville. Celui-ci permettra au personnel des FAC d’être déployé plus rapidement, de planifier plus efficacement et de garder notre aéronef dans de nouvelles installations écologiques.»