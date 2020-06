Le Panthéon ouvre ses portes à Bute, Harvey et Carbonneau

Le Panthéon des sports du Québec a dévoilé jeudi le nom des sept personnalités qui feront leur entrée au Temple de la renommée en 2021 et parmi elles, il y a Alex Harvey, Lucian Bute, Guy Carbonneau et Caroline Ouellette.

Chez les athlètes, Marie-Hélène Prémont (vélo de montagne) sera aussi intronisée, tout comme les bâtisseurs Sonia Denoncourt (arbitre de soccer) et Tom Quinn (entraîneur, dirigeant et bénévole multisports).

«Être immortalisé au Temple de la renommée des sports, c’est recevoir la plus importante reconnaissance offerte par la communauté sportive québécoise aux personnes qui ont marqué de façon exceptionnelle l’essor ou le développement du sport au Québec, a déclaré dans un communiqué le président du Panthéon et du Musée des sports du Québec, Jacques Baril. Les exploits et les contributions de ces personnalités commandent l’admiration et nous obligent à un devoir de mémoire. C’est pourquoi il est primordial d’immortaliser les exploits d’athlètes et de bâtisseurs afin que vive notre histoire sportive.»

La cérémonie d’intronisation devait se dérouler cette année, mais la crise du coronavirus a contraint l’organisation à la repousser à l’automne 2021.