«Mafia Inc» vendu aux États-Unis et en Europe

De nombreux cinéphiles américains et européens pourront apprécier «Mafia Inc», la plus récente réalisation de Podz. Le long métrage de gangsters a été vendu à la fois aux États-Unis ainsi que dans plusieurs pays d’Europe - comme la France, la Belgique et le Luxembourg -, ont annoncé les distributeurs Les Films Séville et WaZabi Films.

À l’étranger, l’oeuvre québécoise a déjà eu droit à sa première mondiale lors de la 43e édition du Festival international du film de São Paulo et a été projetée au Palm Springs International Film Festival.

«Nous sommes ravis que “Mafia Inc” rayonne à travers le monde. Ce film audacieux présente un côté de Montréal que peu de gens connaissent. Podz a fait un travail remarquable afin de rendre cet univers crédible et donner vie à des personnages nuancés dont l’histoire transcende les frontières», affirme Anick Poirier, coprésidente de WaZabi Films, dans un communiqué.

Scénarisé par Sylvain Guy d’après le livre du même titre, le long métrage met en vedette Sergio Castellitto - lauréat d’un prix Iris au Gala Québec Cinéma - Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène Mackay et Cristina Rosato.

Il raconte l’histoire de la rencontre entre les tailleurs Gamache et les mafieux Paternò, alors que Vincent «Vince» Gamache (Marc-André Grondin) souhaite en mettre plein la vue au parrain Frank Pasternò (Sergio Castellito). Mais une initiative du genre a nécessairement de lourdes conséquences...

Sorti sur les écrans des cinémas québécois en février dernier, «Mafia Inc» a réussi à franchir le cap du million $ de recettes en moins de trois semaines. Le film est maintenant offert en vidéo sur demande et DVD.