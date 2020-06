Marche du Courage: Bertrand Godin rendra hommage à Jean Pagé à distance

La pandémie de COVID-19 a touché Bertrand Godin de plusieurs façons. Le pilote a dû faire une croix sur le Grand Prix de Trois-Rivières, annulé, et il ne pourra pas rendre hommage à son ami Jean Pagé en personne lors de la Marche du Courage.

Celle de 2019, tenue sur le mont Royal, était la première que manquait Pagé depuis qu’il parrainait l’événement. Cette année, ce sera la première depuis son décès, le 9 décembre.

Malgré tout, Godin demeure optimiste. La Marche du Courage, organisée par PROCURE pour venir en aide aux hommes souffrant du cancer de la prostate, aura tout de même lieu dimanche. Les gens pourront marcher chacun de leur côté.

«Avec les mesures de distanciation, quand la COVID-19 est entrée dans nos vies, il a fallu passer à l’action, a dit Godin, qui effectuera sa marche de 10 km à Saint-Hyacinthe. Ça va dépasser les frontières. Des fois, on a un truc de négatif, et le plus beau, c’est de le transformer en positif.»

«Encore aujourd’hui, il y a 12 hommes au Québec qui ont eu un diagnostic de cancer de la prostate. La solution est tellement intéressante, puisque tout le monde pourra le faire de chez soi. C’est simple et on va sûrement pouvoir atteindre plus de gens de cette façon.»

Émotion

Godin n’a toutefois pas caché que cette journée de marche, qui coïncide avec la fête des Pères, revêtira un côté émotif, puisqu’il était devenu un bon ami de Jean Pagé.

«Tout ce qui peut avoir un lien avec Jean me fait penser à lui. J’ai vu un bateau qui ressemblait à celui qu’il avait, alors j’ai pensé à lui. Je regarde une course d’IndyCar, je pense à Jean. C’est certain qu’il est extrêmement présent dans notre esprit et ce sera le cas le 21 juin.»

Les gens qui souhaitent participer peuvent s’inscrire sur le site de l’événement au lien suivant: https://marcheducourage.ca/fr/