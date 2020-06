Mauricie et Centre-du-Québec: les attraits touristiques font front commun

TROIS-RIVIÈRES | Des décisions de Québec ne passent pas dans l'industrie touristique. Dix-huit dirigeants implorent François Legault de confirmer leur réouverture. La Cité de l'énergie, le Village québécois d'antan et les centres d'amusement RécréOFUN font partie du rassemblement.

«J'ai de la misère à comprendre pourquoi on autorise autant de personnes dans les autobus et le métro de Montréal, mais qu'on empêche la Cité de l'Énergie d'utiliser les ascenseurs pour se rendre dans la tour d'observation», a dénoncé jeudi à TVA Nouvelles le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Une centaine d'entreprises voient leurs attractions, sites thématiques, parcs aquatiques et centres d'amusement demeurer déserts, plus de trois mois après la mise sur pause du Québec.

«Pour nous, au Village québécois d'antan, la saison estivale représente plus de 40 % de notre revenu annuel», a indiqué le directeur Guy Bellehumeur.

Le RécréOFUN de Trois-Rivières assure à lui seul une trentaine d'emplois et accueille 50 000 enfants annuellement.

«Évidemment, l'enjeu financier est désastreux pour les copropriétaires de l'entreprise, l'impact pour la clientèle est désastreux, même chose pour les employés. Pour moi, l'option de rester fermé tout l'été n'est pas envisageable», a expliqué le copropriétaire du centre d'amusement, Sébastien Gauthier.

La Cité de l'énergie de Shawinigan pourra lancer sa saison estivale le 27 juin, mais sans le spectacle «Nezha» ni sa tour d'observation.

Plus les journées passent, plus le déficit s'alourdit. «Pour la Cité de l'énergie, on estime des pertes de 400 000 $ pour l'année 2020», a révélé la directrice générale Sandy Letendre.

Un attrait touristique qui reste fermé engendre des pertes financières pour sa région. Par exemple, un visiteur qui dort une nuit au Village québécois d'antan dépense environ 300 $ dans le Centre-du-Québec.

Les attraits attendent tous le feu vert pour planifier l'été et intégrer les forfaits vacances bientôt mis de l'avant par le gouvernement.