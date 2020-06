MLB : autre offre syndicale

La partie de ping-pong se poursuit dans les négociations impliquant le baseball majeur et le syndicat des joueurs, qui a soumis jeudi une nouvelle proposition concernant la saison 2020.

Selon le réseau ESPN, l’Association des joueurs a présenté une offre prévoyant la tenue de 70 matchs par équipe au cours du calendrier régulier qui se déroulerait du 19 juillet au 30 septembre. Les revenus provenant des revenus de télé pour les éliminatoires 2021 seraient partagés à parts égales entre les propriétaires et les joueurs. De plus, un boni de 50 millions $ serait accordé aux athlètes pour les séries. Aucun grief ne serait possible pour chaque partie.

Par ailleurs, le frappeur désigné – qui n’est pas dans la formation offensive des clubs de la Ligue nationale – serait en vigueur pour tous les matchs.

Différents médias avaient évoqué la veille une proposition patronale comprenant 60 rencontres avec des salaires versés à 100 % au prorata des parties jouées.

La ligue et le syndicat semblaient dans une impasse après que le commissaire Rob Manfred eut déclaré il y a quelques jours que la situation constituait un désastre pour son sport. Cependant, il a organisé une longue discussion avec le directeur exécutif de l’Association, Tony Clark, afin d’améliorer les relations entre les deux groupes.

Les ligues majeures demeurent en arrêt depuis le mois de mars, lorsque les camps d’entraînement ont été stoppés par la crise du coronavirus.