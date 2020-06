Montréal: le Vieux-Port s’adapte à la COVID-19

MONTRÉAL – Même s’il n’y aura pas de touristes étrangers dans la métropole cet été, la Société du Vieux-Port de Montréal a décidé d’offrir toute une gamme d’activités amusantes en suivant des normes sanitaires strictes. La saison estivale sera lancée samedi et le «24 Heures» a eu accès aux coulisses du site en préparation.

Sauter dans le vide

On peut encore sauter dans le vide avec la tyrolienne MTL Zipline cet été pour avoir une vue à couper le souffle sur le pont Samuel-De Champlain et le fleuve Saint-Laurent. Avant de faire le trajet, les clients doivent se désinfecter plusieurs fois les mains, et tout ce qu’ils toucheront aura été désinfecté: prises, harnais, casques... et même les crayons pour signer les décharges!

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Les pieds dans l’eau

La plage de l’Horloge devrait être accessible à partir du 3 juillet pour permettre aux visiteurs de se rafraîchir directement dans l’eau du fleuve. La capacité maximale de l’endroit sera fixée à 750 personnes, soit un peu moins que d’habitude. En attendant l’ouverture de la plage, les visiteurs pourront faire du pédalo (les embarcations seront désinfectées entre chaque trajet). Si on préfère longer le fleuve, on peut le faire notamment en louant un segway ou un quadricycle.

Nourriture de rue

Pas de problème si vous avez un petit creux lors de votre visite: les cinq camions de nourriture de rue du Vieux-Port auront le droit de commencer leur saison samedi, deux semaines et demie avant les autres. Des comptoirs fixes y offrent déjà des rafraîchissements et des crèmes glacées.

Parcours aérien

Des employés s’affairaient mardi à préparer la structure de Voiles en voiles, un parcours aérien d’aventure qui propose obstacles à franchir, glissade et tyrolienne pour les petits et les plus grands. Le module sera accessible dès samedi.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Il y aura des commerces

Plusieurs boutiques du Vieux-Port seront ouvertes samedi, bien contentes de revoir la clientèle affluer. Le restaurant des Terrasses Bonsecours pourra rouvrir à partir de lundi, tout comme le spa détente Bota Bota, où uniquement les soins corporels comme les massages seront permis.

En attente...

Il est toujours impossible de savoir quand reprendront certaines activités comme La Grande roue et le SOS Labyrinthe, qui comportent des espaces clos. Le Centre des sciences de Montréal ne sait pas non plus quand il rouvrira étant donné que les expositions sont très interactives.