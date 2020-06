Non-respect de la promesse aux préposés: «pas de bonne humeur!»

La promesse faite par François Legault pour le salaire et les heures de travail des futurs préposés aux bénéficiaires actuellement en formation sera respectée, a assuré la ministre des Aînés, Marguerite Blais, jeudi.

Ainsi les candidats recevront 49 000 $ par années, avec du temps complet, et les directions de CISSS devront composer avec cette réalité.

Une conférence téléphonique est d’ailleurs prévue avec les CISSS partout dans la province afin que la question soit clarifiée.

L’incertitude face aux salaires et aux conditions a provoqué de l’inquiétude chez les futurs préposés, qui certains avaient déjà laissé tomber un emploi à temps complet pour prendre part à la formation.

Dès le début de leur formation, des candidats se sont faire dire que l’horaire officiel des préposés n’était pas du temps plein, mais un «six-quinzaine» soit environ trois jours travaillés par semaine. Le salaire était également plus bas que prévu.

La nouvelle a rebondi jusqu’à Québec, où la ministre des Aînés, Marguerite Blais a réagi.

«Quand j’ai appris ça, je n’étais pas de bonne humeur, a indiqué la ministre Blais en entrevue à TVA Nouvelles. Nous autres on a été élus démocratiquement pour prendre des décisions, les CISSS et les CIUSSS ne sont pas des personnes élues, ce sont des personnes nommées. Si monsieur Legault, qui est le premier ministre du Québec prend un engagement ferme [...] Il faut suivre la cadence.»

Néanmoins, les conventions collectives déjà en place ne sont pas ajustées, pour le moment, pour répondre à cette promesse. Questionnée à ce sujet, Marguerite Blais a indiqué que le Conseil du Trésor s’occupait de cette question.

La promesse, réitérée par la ministre Blais, a rassuré en bonne partie les futurs préposés rencontrés par TVA Nouvelles au centre de formation de Laval.

«Si c’est vrai, je suis très contente et j’ai hâte de me le faire confirmer par le CISSS de Laval», a lancé une étudiante. «Ça nous fait plaisir, on va pouvoir se concentrer sur l’essentiel», a confié un autre étudiant. «On arrive dans ce milieu-là, fait qu’on ne connaît pas les rouages. Nous autres on nous promet quelque chose, on va l’avoir. Ce n’est pas juste une question monétaire, c’est une question d’heures», a souligné un autre participant à la formation.

Pour d’autres, le tout ne semblait pas encore ficelé et ils espéraient avoir des confirmations claires.