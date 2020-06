Près de 500 M$ en chèques de vacances

Près de 170 000 chèques de vacances totalisant 492 millions de dollars seront remis demain aux travailleurs de la construction, qui partent en congé le 19 juillet, au terme d’une année qui a fini en queue de poisson.

« On est très contents d’avoir nos vacances, vu qu’avec la pandémie on a été pas mal enfermés à la maison. On va pouvoir sortir un peu de la ville », a lancé hier le charpentier-menuisier Marc Labonté, de Construction Labrie, croisé sur un chantier résidentiel de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal.

« Ça va être des vacances en famille. Vélo, camping. Peut-être aller voir mes parents au Lac-Saint-Jean », a ajouté Yannick Paradis, manœuvre pour l’entreprise de construction et de rénovation de projets clé en main.

Demain, la Commission de la construction du Québec (CCQ) remettra près de 170 000 chèques de vacances totalisant plus de 492 millions de dollars, soit 45 millions de dollars, ou 10 %, de plus que l’an dernier à pareille date.

En 2019, les heures travaillées ont bondi de 9 % par rapport à 2018, pour se chiffrer à 177,2 millions d’heures.

« Il s’agit du plus haut volume d’activité jamais enregistré », a souligné le porte-parole de la CCQ Pascal Gingras.

Projet de loi 61

Hier, le président de Construction Labrie, Guillaume Labrie, en avait long à dire sur l’année qui lui a laissé un drôle d’arrière-goût.

« On a arrêté deux mois, mais il ne faut pas se cacher que c’est reparti en fou », a-t-il rappelé.

Pour lui, l’année s’est terminée en queue de poisson avec la mort au feuilleton du projet de loi 61 vendredi dernier, qui aurait pu aider les entrepreneurs comme lui à être payés plus rapidement.

« Ça a été dur cette année, a-t-il poursuivi. Il y avait beaucoup d’argent en jeu bloqué sur les chantiers. Les comptes payables ont été bloqués aussi. »

Côté vacances, il ne se fait pas trop d’illusions. « Je vais prendre une semaine avec ma famille, mais sans plus. Ça n’ira pas plus loin. Je n’aurai pas le choix de travailler ou de régler des retards au bureau », a-t-il conclu.