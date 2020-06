Propriété clés en main dans Ahuntsic pour 684 500$

Cette propriété complètement rénovée comprend 4 chambres à coucher (dont une au sous-sol), 2 salles de bains et une salle d'eau, et les salles de bains sont munies de planchers chauffants.

Construite en 1951, cette maison a subi de grandes transformations afin que son espace de vie commune soit aéré et agréable.

Royal Lepage

La cuisine possède un îlot central avec comptoir en quartz.

Royal Lepage

La maison possède quatre chambres, deux salles de bain complètes et une salle d’eau.

Les salles de bain possèdent même des planchers chauffants.

Royal Lepage

À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’une cour privée et clôturée, en plus d’un cabanon et d’un garage. Grande cour arrière privée et clôturée. Superficie de terrain de 4457pc, garage détaché.

Royal Lepage

Cette jolie maison se trouve d’ailleurs à quelques pas du bord de l’eau, d’un parc et d’une piste cyclable.

Découvrez tout ce qui se cache à l’intérieur de cette maison dans la vidéo ci-haut!

Elle est à vendre au coût de 684 500$ juste ici.