Ruée vers les pédicures dans les salons d’esthétique

Les salons d’esthétique de la grande région de Montréal croulent sous les appels de clients souhaitant refaire une beauté à leur pied pour l’été.

« Nous prenons les rendez-vous depuis le 5 juin et le téléphone ne dérougit pas ! », lance Elisabeth Cuelho, propriétaire du salon Lio Fratelli sur la rue Laurier à Montréal.

Lors de l’annonce de la réouverture, l’établissement a reçu 150 appels, alors qu’il en reçoit en moyenne 50 par jour. Impossible d’avoir un rendez-vous avant deux semaines.

Yeannie Andrade-Nohra, à la tête du Rouge Nail Bar sur la rue Saint-Denis, est dans le même bateau.

« La première semaine est complètement bookée. Nos clientes habituelles avaient vraiment hâte de nous revoir », affirme-t-elle.

Les deux spécialistes des ongles s’entendent pour dire que ce sont surtout les pédicures qui sont en demande.

« L’été est commencé et les clientes veulent porter des sandales », renchérit Mme Andrade-Nohra.

Photo Maude Ouellet

Manucure et plexiglas

Pour reprendre leurs activités, les salons d’esthétique ont mis en place plusieurs mesures pour protéger leurs employés et leurs clients. Au Rouge Nail Bar, les manucures se font de l’autre côté d’un plexiglas. Une solution qui n’est pas parfaite selon la propriétaire, puisqu’il limite les gestes de l’esthéticienne.

Mme Andrade-Nohrah explique aussi que les masques et les visières qui doivent être portés toute la journée durant sont gênants.

« On comprend pourquoi on le doit le faire, mais il faut souvent les replacer et ce n’est pas l’idéal », affirme-t-elle.

Photo Maude Ouellet

Jouer à la police

Du son côté, Mme Cuelho déplore qu’il faille reprendre les clients ne respectant pas les consignes.

« On doit jouer à la police un peu. Il y a des clientes qui ne portent pas leur masque et d’autres qui ne se désinfectent pas les mains à leur arrivée », indique celle qui est propriétaire du salon depuis 20 ans.

« Les gens se relâchent et font comme si tout était normal. On ne sera pas plus avancé s’il y a une deuxième vague », ajoute-t-elle.

Geneviève St-Cyr de la clinique Profusions esthétique à Saint-Lambert en Montérégie est plus catégorique. Elle a décidé de repousser la réouverture de l’établissement au 2 juillet.

« Notre plus gros gagne-pain c’est l’électrolyse dans le visage. Pour ce soin, les clients ne peuvent pas porter de masque. Ce n’est pas sécuritaire », lance l’esthéticienne de la rive sud de Montréal.