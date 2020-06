Son auto disparaît dans un trou

Un automobiliste montréalais a bien pensé mourir noyé quand son véhicule a soudainement été englouti dans un cratère rempli d’eau au milieu de la rue, à Sorel-Tracy.

« J’ai eu la chienne de ma vie », lance Souhet Bannout, qui se dit encore sous le choc, une dizaine de jours après sa mésaventure.

Le Montréalais de 50 ans s’était levé au petit matin, le 6 juin, pour se rendre à Sorel-Tracy, en Montérégie.

Il devait y travailler comme gardien pour l’Agence Sécurité Accès.

Son mandat : faire respecter les mesures de distanciation entre les usagers du traversier qui relie Sorel-Tracy à Saint-Ignace-de-Loyola, de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent.

Photo courtoisie José Hamelin

Bon samaritain

Vers 5 h, alors qu’il conduisait sa Nissan Maxima de couleur sable sur le boulevard Fiset, M. Bannout a observé ce qui semblait être des flaques d’eau sur la chaussée.

« Je roulais doucement, puis là, excusez-moi l’expression québécoise, mais j’ai eu une esti de débarque, relate-t-il. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait un trou. »

Sa voiture est tombée d’un coup dans le cratère pendant qu’une eau boueuse l’engloutissait à toute vitesse.

Pris de panique, il a tenté d’ouvrir la portière du conducteur, dont la vitre était entrouverte, mais en vain.

Photo courtoisie, Pascal Cournoyer

À l’aide !

Chanceux dans sa malchance, le Montréalais a tout juste eu le temps d’apercevoir un bon samaritain qui marchait sur le trottoir.

« J’ai crié : “Vite ! vite ! Venez me sauver, mon ami” », narre M. Bannout, qui admet avoir eu peur de se noyer.

« Ça s’est passé vraiment vite, raconte à son tour José Hamelin, un cuisiner de 38 ans du CHSLD voisin. J’ai vu quelqu’un à l’intérieur. »

Le résident de Verchères se rappelle que la voiture « piquait du nez ».

« L’homme était figé. Il ne réagissait pas trop, dit M. Hamelin. Quand j’ai compris qu’il avait besoin d’aide, j’ai couru jusque sur le toit. À la fin, on lui voyait juste la tête. Il avait l’eau au menton. J’ai agrippé sa main et j’ai tiré. »

Photo courtoisie, Pascal Cournoyer

Moins une

Avec l’aide du passant, M. Bannout s’est finalement extirpé de l’auto. Il était moins une.

« S’il n’avait pas été là, je serais plus là, assure-t-il. Je l’ai remercié de tout cœur. »

Photo courtoisie, Pascal Cournoyer

De son côté, M. Hamelin avoue avoir un peu perdu la notion du temps, à cause de l’adrénaline. Il dit ne pas se souvenir combien de minutes les secours ont mis à arriver après son intervention au coin de George et Fiset.

L’asphalte venait tout juste d’être refait la veille sur cette parcelle du boulevard Fiset.

Les vibrations du rouleau compresseur auraient provoqué le bris d’un joint de conduite, a avancé hier Charles Guertin, responsable de l’urbanisme à Sorel-Tracy. Il n’y aurait pas eu d’erreur commise, selon lui.

Photo courtoisie, Pascal Cournoyer

Dédommagement

« La Ville est en discussion avec [M. Bannout] pour le dédommager. On ne le laissera pas tomber, déclare Dominic Brassard, porte-parole de la Ville. Il est sous le choc, on le comprend et on va l’appuyer. »

Car le Syrien d’origine dit ne pas encore être fonctionnel. Depuis l’incident, il laisse souvent le volant à son épouse, par crainte de conduire.

« Je ne souhaite pas ça à personne. Je n’en reviens pas encore, laisse-t-il tomber, visiblement traumatisé. Mais je ne pourrai jamais oublier ces images. »