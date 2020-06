Un policier de Saguenay accusé de faux et de détournement de fonds

SAGUENAY | Le reconstitutionniste en scène d’accident de la police de Saguenay, Pierre Girard, se retrouve au banc des accusés.

Une douzaine de chefs d’accusation pour abus de confiance, vol, fraude, escroquerie et utilisation de faux documents, pèsent contre lui.

Les faits reprochés se seraient produits entre septembre 2016 et février dernier. Il aurait notamment rempli de faux rapports et de fausses cartes d’appels, selon l’accusation. Il aurait aussi frustré le Service de police de Saguenay d’une somme ne dépassant pas 5000$, et d’avoir volé une autre somme de 5000$ ou moins à son employeur.

Le policier, qui est présentement suspendu avec demi-solde, doit comparaître le 18 août prochain.