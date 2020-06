10 nouveaux gins pour le printemps

Malgré la pandémie, les distilleries continuent leurs activités au Québec, et pas seulement pour faire du désinfectant avec leur alcool ! Plusieurs nouveaux gins ont fait leur entrée à la SAQ dernièrement, juste à temps pour le printemps.

Très alcoolisés ou plutôt légers, classiques ou originaux, les gins québécois continuent de se diversifier. Gins de filles, gins de mononcles, découvrez-les sur glace ou en cocktails, il y en a pour tous les goûts !

Gin Jardin Verde

Photo courtoisie, BluePearl

Parfait pour les 5 à 7 de printemps, le gin Jardin Verde de la Distillerie BluePearl, est tout en fraîcheur ! Avec un goût de concombre bien présent, relevé d’un petit côté mentholé, il est tout léger en sucre, mais également en alcool, avec 30 %.

Noroi Dry Gin aux petits fruits

Photo courtoisie, Noroi

Quel délice, cet arôme de fraise sucrée qui se dégage du nouveau Dry Gin de Noroi ! Distillé par un alambic à froid, les fraises et camerises qu’il contient ont gardé toutes leurs saveurs. Avec sa jolie couleur rose et 40 % d’alcool, ce produit, pourtant peu sucré, est un vrai bonbon.

Romeo’s gin X

Photo courtoisie, Romeo's gin

Le romeo’s gin X est intrigant, autant par sa subtile couleur rosée, que par sa délicate saveur de melon d’eau, balancée par une légère amertume. En outre, sa bouteille est une véritable œuvre d’art, d’un chic fou ! On l’adore nature ou en cocktail. 41 % d’alcool.

Gin Royalmount

Photo courtoisie, Distillerie 1769

Tout en douceur, le gin Royalmount, de la Distillerie 1769, révèle des arômes de concombre et d’agrumes, avec une finale de pétales de rose. Délicieux nature et polyvalent dans les cocktails, il se présente dans une bouteille écoresponsable et titre 40 % d’alcool.

Gin Bootlegger Botanique #7

Photo courtoisie, Pirate du Nord

Très chic dans sa jolie bouteille, le gin Bootlegger Botanique #7, de la Distillerie Pirate du Nord, est unique en son genre. Un peu poivré, il surprend par son goût naturel et subtil de cerises griottes, fruité sans être sucré, et légèrement amer. À découvrir absolument !

Gin pamplemousse et romarin

Photo courtoisie

Pour concocter ce gin estival, la Distillerie 3 Lacs a distillé des pamplemousses frais bios et du romarin. Un petit goût zesté, un peu piquant, tout en étant légèrement sucré, lui donne son côté vif, presque vibrant ! Il est réjouissant nature, en cocktail, ou avec un brin de tonic.

Gin Azura

Photo courtoisie, Distillerie 1769

Le gin Azura, de la Distillerie 1769, est infusé de pois papillon, une fleur qui lui donne sa couleur indigo. Ajoutez du tonic ou une tranche de citron, et il virera au mauve ! Son goût est équilibré, dominé par le genièvre, et balancé par une légère amertume herbacée.

Gin Navy Strength

Photo courtoisie, Cirka

Distillé à partir du grain, le gin Navy Strength, à la belle robe ambrée, rend hommage à la tradition marine des années 1800, lorsque le gin était enfermé avec la poudre à canon et devait être suffisamment alcoolisé pour qu’en cas de déversement accidentel, la poudre flambe quand même ! Infusé d’orange, épicé et herbacé, il est fort en alcool, avec 57,1 %.

Gin Dentdelion

Photo courtoisie, Geneviève Quessy

Infusé de pissenlit, de trèfle rouge et de racine d’iris, le gin Dentdelion de la Distillerie Oshlag est doux et équilibré. Plutôt classique, avec un goût de genièvre bien présent, il est excellent nature et compose de parfaits gin martini, ce qui est une très grande qualité !

Gin aux agrumes Artist In Residence

Photo courtoisie, Artist In Residence

Frais et pur, le gin aux agrumes de la Distillerie Artist In Residence est distillé sur place, du grain à la bouteille. Au grand plaisir des amateurs de sensations, il est presque effervescent en bouche avec son goût de citron frais. Parfait pour concocter des cocktails festifs et rafraîchissants !