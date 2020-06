34 entreprises et artistes québécois pour décorer son nouveau chez-soi

S’il est plus que jamais important d’encourager les entreprises locales, la saison du déménagement a souvent tendance à nous inciter à la simplicité. Beau, bon, pas cher: on se rend vers les grandes surfaces et on fait toutes nos emplettes d’un seul coup. On commande quelques articles de décoration soldés en ligne et le tour est joué.

L’année en cours rappelle plus que jamais l’importance de réfléchir à sa consommation. Chaque geste que l’on pose compte. Des entreprises québécoises pour décorer son nouveau (ou pas) logement, il y en a des tonnes! Voici quelques-unes de ces entreprises qui sauront assurément rehausser le look de votre demeure en un claquement de doigts.

Nul doute, ces 34 artistes et entreprises proposent des articles originaux qui sauront faire changement des toiles avec bicyclette rouge sur fond noir et blanc.

Baba Souk

Projet de Stéphanie Hébert, une ancienne du monde de la mode tombée amoureuse des marchés de Marrakech, Baba Souk est une caverne d’Ali Baba de tapis marocains modernes, de poufs, de coussins, de macramés muraux et de jetés d’éclatants de toutes sortes de couleur. Chaque objet est unique, punché, attire le regard à coup sûr et apporte une petite touche de dépaysement, tel un voyage sur les rives méditerranéennes.

Costume de bain

Quand on doit composer avec une mini salle de bain d’appartement, il peut sembler difficile de décorer la pièce avec soin et certains vont simplement laisser tomber le projet. Pourtant, juste un rideau de douche peut faire toute la différence. Costume de bain, marque fondée par Anne Fafard-Blais, propose des rideaux de douche qui mettent en valeur le talent d’illustrateurs québécois comme Marin Blanc, Vincent Toutou, Agathe BB et plusieurs autres.

Des artistes d’ici

Parlant illustrateurs, ils sont tellement nombreux à créer des chefs-d’œuvre au Québec qu’il risque assurément de manquer d’espace sur les murs d’une seule maison pour les exposer tous. Et parce qu’il est impossible de faire un choix, voici une sélection très sommaire d’artistes d’ici à faire encadrer à coup sûr: Marlone Montréal, Baltic Club, Toffie affichiste, Julia GR, Lorenz & Moritz (Pascal Blanchet), Aless MC, Amélie Lehoux, Atelier Murri, Florence Rivest, Antoine Tava, Brother Merle, Les folies passagères, Victor Garibay et Justyna Stasik.

Tête de courge

Pour mettre de belles plantes en valeur, Tête de courge conçoit des potagers intérieurs et extérieurs que l’on peut suspendre devant une fenêtre ou déposer sur un comptoir. Les conceptions sont à la fois simples et pratiques et rajouteront une touche de bonne humeur à toute pièce. En plus, les potagers sont fabriqués avec du bois de cèdre en provenance du Québec et de la Colombie-Britannique. De vrais produits locaux!

Des bougies d’ici

Si l’on cherche une jolie chandelle pour garnir une pièce, répandre des effluves rafraîchissants à votre demeure, plusieurs marques québécoises, dont certaines spécialisées dans la création de bouges, sauront répondre à nos besoins. Parmi la liste: esser, flambette, T.Lees, Dimanche matin, Mimi & August, Les citadines et Têtes brûlées.

Bigarade

Housses de couette, coussins ou jetés: Bigarade propose la totale en matière de literie faite à la main. Geneviève Lorange, la tête pensante derrière le projet, a la couture dans le sang depuis qu’elle est toute petite et se donne pour mission de créer des produits durables et intemporels, qui préservent le patrimoine et respectent l’environnement.

Atelier cocotte

L’Atelier cocotte apporte à toute pièce une dose de «nature»! Les luminaires et lampes de table proposés par la petite compagnie montréalaise valorisent le bois (noyer et merisier notamment) et semblent dévoiler de jolies fleurs en éclosion grâce aux courbes arrondies de leurs lattes . Le résultat est splendide!

Atelier Lamaille

Lamaille est un collectif d’artisans qui, on peut se douter, est maître dans l’art d’emmailler. Macramés muraux, macramés suspendus pour les plantes et broderies sur toile: leurs réalisations sont délicates et réconfortantes. Elles apaisent chaque petit racoin d’un logement.

Deux mains design

Adeline Seneclauze, la fondatrice de Deux mains design, voit juste avec ses articles et mobiliers conçus à partir de rebus de bois. Dans une volonté éthique et écologique, Deux mains design propose entre autres des organisateurs de bureau, des porte-plantes, des porte-encens, des sangles à étagère en feutrine. Les idées sont belles, naturelles, et ingénieuses. Et on y propose aussi du sur mesure!

Formel

Formel, c’est le petit rangement qu’il manquait dans un coin bien précis de la maison. Mikaël Baillargé conçoit des petites étagères, des boîtes suspendues et des coffres à accrocher qui libèrent de l’espace sur le plancher et qui se déplacent facilement. Elles agissent comme de petites boîtes à outils que l’on peut trimballer partout. Pour du fonctionnel tout à fait unique!

Non-useless

Le nom le dit, l’atelier Non-useless propose une foule d’objets originaux multifonctions pour la maison. Un porte-parapluie et appuie-porte, une tablette d’appoint et extension de surface, une taie d’oreiller et poche de la00000vage ou encore un crochet multifonction: les idées de Non-useless sont aussi efficaces que créatives.

Melove

Bien sûr, un nettoyage s’impose avant de passer à l’aménagement. Les produits ménagers Melove sont non seulement québécois, mais ils sont naturels, véganes et biodégradables. Conçus avec des huiles essentielles qui dégagent des effluves envoûtants, les produits de Melove vous seront utiles pour nettoyer les vitres, les planchers et la salle de bain.