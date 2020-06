THIBEAULT, Gilles



Entouré de l'amour des siens, au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), est décédé le 17 juin 2020, à l'âge de 81 ans, M. Gilles Thibeault, époux de Carmen Gosselin, fils de feu Alphonse Thibeault et de feu Jeanne Gervais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur, Francine et son mari, Richard, ses beaux-frères et sa belle-soeur ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.L'exposition de Monsieur Thibeault aura lieu le samedi 20 juin, de 8h30 à 10h15 au salon du:4419 RUE BEAUBIEN, MONTRÉAL, H1T 1T2514-527-4126suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle.Pour ceux et celles qui le désirent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM, soins palliatifs, 1051 rue Sanguinet, Montréal, QC, H2X 3E4.