DÉCARIE, Pierre N.



C'est avec énormément de tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierre N. Décarie, survenu le 8 juin 2020 à Montréal, à l'âge de 60 ans. Il était le fils de Pierre G. Décarie et Madeleine Lefebvre, tous deux décédés.Il laisse dans le deuil ses frères Michel et Jacques (Danielle), ses nièces Catherine et Chloée ainsi que des cousins, cousines et de nombreux amis qui ont compté pour lui.En raison de la pandémie, les funérailles seront célébrées dans l'intimité au complexe funéraire Urgel Bourgie.Parents et amis seront conviés ultérieurement à une cérémonie pour célébrer sa mémoire lorsque les rassemblements seront de nouveau autorisés. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Fondation canadienne de la dystrophie musculaire.