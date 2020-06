Boîtes de livraison épicuriennes pour la fête des Pères

MONTRÉAL – Avec le déconfinement progressif en ville, la fête des Pères sera différente cette année, mais elle pourra être tout aussi gourmande: plusieurs restaurateurs et services alimentaires proposent des repas et des boîtes de livraison qui emballeront le papa cuistot ou le papa fine bouche. Voici cinq suggestions de boîtes de livraison épicuriennes à offrir aux hommes de vos vies.

Terre & mer avec le coffret «fête des Pères» de Jérôme Ferrer

PHOTO COURTOISIE

Le cordon-bleu Jérôme Ferrer propose un coffret «fête des Pères» qui plaira aux fins gourmets ainsi qu’aux gros appétits. La boîte terre & mer contient un menu six services pour deux personnes: crabe des neiges, cretonnade de porc du Québec, salade rémoulade de céleri à la mayonnaise légère et moutarde en grain, une côte de bœuf Angus AAA 22 oz avec préparation de beurre à l'ail, gratin dauphinois à la parmentière et tartelettes à la fraise et rhubarbe en croûte de crumble. La livraison est incluse à l’adresse de papa!

*120$ pour deux personnes - Commande en ligne au https://laboiteduchef.ca/

Boîte de recettes de HelloFresh

PHOTO COURTOISIE

Si papa est un chef amateur ou s'il désire s’aventurer en cuisine, les boîtes gourmandes HelloFresh sont une bonne façon de l’initier aux fourneaux. En effet, ces boîtes qui contiennent différentes recettes renferment tous les ingrédients nécessaires pour des repas simples, rapides, savoureux et santé. Tous les mercredis, les clients peuvent choisir les plats qui plairont tant aux végétariens qu’aux carnivores. Cette semaine, par exemple, selon les goûts de papa, on peut choisir entre les tacos au bœuf, la salade de poulet sud-ouest, le poulet aux épices barbecue avec salade fattouche ou encore le burger aux boulettes d’agneau.

*À 78$ pour trois repas pour deux personnes - Commande en ligne au https://www.hellofresh.ca/

Boîte BBQ prêt-à-griller de Ricardo

PHOTO COURTOISIE

Vous vous réunissez dimanche à l’extérieur pour un barbecue? Si oui, l’un des papas les plus populaires du Québec, le chef Ricardo, vous propose la boîte prêt-à-griller, qui inclut quatre protéines, quatre accompagnements et un dessert. Parmi les produits suggérés, les aliments du Québec sont mis de l’avant comme les côtes levées de la ferme Gaspor, le demi-poulet du Québec avec marinade portugaise, les asperges du Québec de la Ferme la Sublime et les pommes de terre Gabrielle de l'île d'Orléans avec moutarde, bacon et romarin.

*110$ - Commande en ligne au https://commandes.cafericardo.com/ et collecte au Café Ricardo à Saint-Lambert seulement ou en livraison à domicile avec des frais additionnels de 15$

Boîte apéro «Prêt à table»et bulles Chandon Californie

PHOTO COURTOISIE

Le service de traiteur «Prêt à table» par Société Traiteur s'est associé à Chandon Californie, question de célébrer en grand les hommes de nos vies. À l’achat d’une boîte Grazing box version originale ou végétalienne, deux petites bouteilles de Chandon Californie sont offertes. Pour un apéro des plus gourmands, la boîte est composée d’une variété de viandes froides, comme le prosciutto et le salami, de fromages québécois, de pains, de gressins et de craquelins. De plus, dégustez des trempettes maison, des crudités, des noix, des fruits frais et secs.

*65$ - Livraison seulement les vendredis et la collecte en bordure du trottoir du mardi au vendredi - Commande en ligne au info@pretatable.ca

Boîte de poulet frit au Casgrain BBQ

PHOTO COURTOISIE

Temporairement, l’excellent restaurant Vin Mon Lapin s’est transformé en rôtisserie. En effet, le Casgrain BBQ a vu le jour en pleine crise de la COVID-19. Pour encourager nos restaurateurs québécois, pourquoi ne pas offrir une boîte de poulet frit au patriarche de la famille? En formule pour emporter, la boîte d’un demi-poulet frit au Levain est servie avec frites, salade de chou, schmaltz gravy et pain de la Boulangerie Automne. On peut y ajouter une bouteille de vin d’importation privée pour compléter le tout! À noter que le poulet provient de la ferme québécoise Antoine.

*25,50$ - 150, rue Saint-Zotique Est – Commande du mardi au samedi de 17h à 21h. Commande en ligne au https://mon-lapin-mtl.myshopify.com/ ou par téléphone 514 379-4550.