Bonnardel ravi de l’«épidémie» de vélo

Le vélo s’annonce comme le sport —et même le transport— vedette de ce curieux été 2020 qui commence.

Les boutiques sont assaillies, on y voit des files interminables. Tant pour les ventes que pour les réparations. Vous voulez faire ajuster vos freins, votre dérailleur ? Attention, on vous répondra peut-être : « Ça pourrait aller au mois d’août. »

Le ministre des Transports, François Bonnardel, nous a amenés, Jean-François Gibeault (directeur de la recherche à QMI et collaborateur à Qub) et moi, mercredi, sur son parcours préféré à Québec lorsqu’il veut se délier les jambes après les longues heures au ministère et à l’Assemblée nationale.

Photo Simon Clark

« Les manufacturiers de vélos ne fournissent pas ! » me racontait-il, enthousiaste, tout en roulant sur les plaines d’Abraham. Le ministre est un vrai passionné de vélo. De route et sportif, s’entend. Avec Gibeault, ça discutait de cadre, largeur de pneu, taille de cassettes, de plateau, etc., mais aussi de courses... comme « des gars de chars » discutent de chars !

Et il est en forme, le député de Granby. On a roulé sur 26 km — pas très long pour les plus « crinqués » — mais avec 315 m de dénivelé. Et il a enfilé les côtes Ross, de Sillery, Gilmour, Dinan, Potasse, D’Auteuil, avec facilité, en 1 h 6 précise. (Essayez le parcours Bonnardel et écrivez-nous !)

Aujourd’hui, il prendra la route sur sa monture Trek aux côtés de Pierre Lavoie à La Baie, au Saguenay, pour le lancement du Défi 1 000 000 KM Ensemble, la mouture 2020 du Grand défi.

Moins d’insultes

Le ministre est un adepte de la bicyclette depuis longtemps. Dans sa jeunesse, il se souvient d’étés où il a roulé quelque 5000 km. Avant qu’une blessure au genou à 17 ans ne l’éloigne pendant 25 ans de la « petite reine », comme disent les Français.

Au Québec, être un cycliste n’a rien eu de royal dans le passé. En ville, la discrimination avait quelque chose de... « systémique » ! Les automobilistes abreuvaient le bipède sur deux roues d’insultes. Encore récemment, le « Va don’ su’a piste cyclable ! » était courant. Bonnardel se souvient d’avoir recadré en ondes un animateur de radio qui incitait ses auditeurs à « manger du cycliste ».

Heureusement, les dernières années ont vu la relation auto-vélo s’améliorer considérablement, insiste le ministre.

La règle du « 1,5 mètre » de distance entre un véhicule à moteur et un cycliste a beaucoup fait, non seulement dans la pratique, mais aussi dans les mœurs, la culture. Même dans la Capitale, réputée hostile aux « bécyks à pédales ».

Nos routes en déroute

Photo Simon Clark

On a tendance à l’oublier, mais le ministre des Transports n’est pas que le ministre des autos, des automobilistes, des autoroutes !

Il doit se soucier de tous les modes de transport.

Mais les cyclistes aussi veulent de belles routes ! Coïncidence, on annonçait hier la réfection prochaine de la « Côte du Calvaire », une des préférés de Gibeault (pour souffrir). Mais depuis dix ans, elle était tellement pleine de trous qu’elle figurait systématiquement au palmarès des dix pires routes du Québec.

Les « environnements favorables » doivent se multiplier si on veut que le vélo soit un sport, mais aussi un mode de transport courant parce que considéré comme sécuritaire : « On travaille à sécuriser le réseau pour tous les usagers, on met 3,2 milliards $ cet été ! » note le ministre.

Bientôt, lorsque des routes seront refaites, on insistera pour qu’elles soient dotées d’accotements financés en partie par les municipalités. Des bandes rugueuses seraient aussi ajoutées aux lignes blanches de certains accotements afin d’alerter le conducteur de véhicule à moteur, a-t-il révélé en primeur.

On prévoit faire des tests bientôt sur quelques segments des routes 138, 132 et 172.

Cet été, restera le défi de la distanciation. Le virus rôde encore, comme le répète François Legault. Parfois, on oublie. Montant la côte de Sillery, nous trois doublons une dame, Josée Sasseville, sur un vélo lourd, qui s’écrie : « Heille, c’est pas gentil de me dépasser comme ça. » Gentiment, François Bonnardel s’approche et lui place la main dans le dos pour l’aider à monter ! J’informe madame qu’elle est poussée par nul autre que le ministre des Transports ! Elle éclate de rire, le remercie.

Mais l’entourage du ministre était dans tous ses états : « Il a oublié le deux mètres ! »