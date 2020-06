Cinq vins pour souligner la fête des Pères

Ceux qui me lisent depuis un moment savent que tout ça, tout ce vin, cette magnifique expérience des plus beaux crus de la planète, l’importance de les approcher avec la plus grande humilité, de se laisser porter par eux, de sonder leur âme pour mieux laisser exulter la sienne, cette quête toute simple de communier avec les autres autour d’une bonne bouteille, ça vient de mon papa.

Maman y a évidemment beaucoup contribué par sa façon de me sensibiliser aux odeurs, aux saveurs, aux textures. Mais c’est mon père qui, encore aujourd’hui, malgré l’âge, continue d’être ce socle, ce fil conducteur, ce transmetteur de passion, un amoureux pur de la vigne, du vin et des autres. Que vous ayez encore la chance de l’avoir avec vous ou non, ce dimanche, ouvrez-lui une belle bouteille afin de le remercier et lui dire que vous l’aimez. En voici cinq qui viennent de débarquer à la SAQ.

Bonne fête des Pères !

Tandem, Inmune 2019, Navarra

Espagne 14,5 %

2,5 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 14154051

La Navarre est souvent dans l’ombre de sa célèbre voisine, la Rioja. On y produit essentiellement du rouge (90 % de la production), surtout à base de grenache – qu’on appelle garnacha en espagnol – comme c’est le cas pour cette cuvée Inmune. Le 2019 qui débarque actuellement est encore meilleur que le 2017 que j’avais bien aimé l’an dernier. Une petite bombe de fruits avec des tonalités de cerise noire, de réglisse, d’herbe séchée et d’épices douces. C’est nourri, moyennement corsé, tout en conservant une bonne fraîcheur. Le domaine n’est pas certifié bio, mais n’utilise aucun produit chimique.

Tenuta Argentiera, Poggio ai Ginepri 2018, Bolgheri

Italie 13,5 %

2,8 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 11161299

Dans la région de Bolgheri, la zone d’Argentiera, en référence aux mines d’argent qui s’y trouvaient naguère, est la plus proche de la mer. Elle bénéficie de courants frais tout en ayant un ensoleillement supérieur à celui de Bordeaux. On ajoute d’ailleurs à cet assemblage typiquement bordelais une bonne part de syrah (30 %). La moitié est gardée en cuves inox et l’autre est élevée en fûts de chêne français et hongrois pendant 8 mois. Il en résulte un rouge joufflu au nez de poivre, de cassis et de violette. C’est ample, nourri avec des tanins élégants. Finale soutenue et agréable.

De Wetshof, Limestone Hill 2019, Robertson

Afrique du Sud 13,5 %

5,1 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 12862564

Située à 160 km au nord du Cap, la vallée Robertson profite des brises froides de l’océan austral et se démarque par ses concentrations élevées de chaux dans le sol, ce qui rend la zone favorable aux cépages blancs. C’est le cas de ce chardonnay élaboré par la famille De Wet, l’une des plus anciennes d’Afrique du Sud. Vinifié et élevé en cuve inox, il en ressort un vin aux arômes de poire, d’abricot et d’acacia. La bouche montre une certaine richesse équilibrée par une acidité vive, ce qui rend le vin parfaitement digeste.

Château De Chamirey 2018, Mercurey

France 13 %

1,8 g/L | ★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 962589

Le progrès effectué par les vins du domaine depuis les 10 dernières années est remarquable. Étant donné la passion et les efforts de la famille Devillard, on comprend tout le chemin parcouru. Le 2017 qui vient d’arriver à la SAQ est une pure gourmandise ! Un nez finement parfumé de griotte, de fraise et d’épices asiatiques. En bouche, on perçoit une matière étoffée qui possède une bonne vivacité et montre une profondeur intéressante. Finale granuleuse, masculine à la Mercurey, sans jamais être dure, précise avec un trait d’élevage qui vient amplifier le côté enrobé du vin. Difficile de trouver un aussi bon bourgogne à prix aussi accessible. Bravo !

Domaine Belle, Cuvée Louis Belle 2016, Crozes-Hermitage

France 13,5 %

1,7 g/L | ★★★★ | $$$1/2

Code SAQ : 917484

À défaut de pouvoir se payer un vin de Côte-Rôtie ou d’Hermitage, deux appellations produisant les plus grandes syrahs du monde, optez pour ceux de Crozes-Hermitage. Issue d’un grand millésime et produite en hommage à Louis Belle, le grand-père de Philippe, actuel propriétaire, cette syrah provient de sols argilocalcaires. Élevé en fûts de chêne pendant 16 mois, dont 25 % de fûts neufs, il en résulte un vin hyper séduisant avec ses notes de violette, de viande fumée, de torréfaction et de cassis mûr. Matière riche et soyeuse avec un grain de tanin précis et encore serré. Longue finale parfumée. À passer en carafe 30-45 minutes ou à attendre idéalement trois à quatre ans.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

