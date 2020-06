Comment garder l’espoir de refaire ma vie?

Louise, je n’en peux plus d’être celle qu’on laisse sur le bord du chemin après lui avoir carrément sucé toute son énergie. Rendue à 36 ans, c’est ma troisième relation amoureuse qui tourne en queue de poisson, et je sens que si je ne fais rien de mon côté, ça risque de se reproduire une quatrième fois.

Quand je m’engage avec quelqu’un je donne mon 100%, parce que je sais que c’est la meilleure façon de prouver le sérieux d’une démarche amoureuse. Et à chaque fois que j’en arrivais à obtenir le même engagement sérieux de la part d’un gars, sa mère est venue foutre la merde dans notre affaire.

Mes trois derniers chums se sont laissé convaincre par leur mère que je n’étais pas une fille pour eux, tellement elle craignait de perdre leur petit garçon. Et les trois ont marché dans cette opération, qui relève plus de la jalousie selon moi que d’un véritable amour maternel.

Ma sœur cadette me dit que c’est de ma faute si ça m’arrive à répétition. Elle prétend que les gars que j’ai l’habitude de choisir sont à mon image. C’est à dire qu’ils n’ont pas coupé le cordon ombilical avec leur mère. Tout comme moi je ne l’aurais pas coupé avec la mienne puisque je cherche toujours son approbation.

J’ai du mal à croire ça, vu que ma mère a toujours été jalouse de moi et a toujours tout fait pour me nuire. Avec pour résultatqu’encore aujourd’hui, j’en suis réduite à quémander son amour,tellement je sens qu’elle ne m’aime pas. Je n’en peux plus d’être celle sur qui le mauvais sort s’acharne.

Carole-Anne

La piste sur laquelle vous a lancé votre sœur mérite d’être explorée. Car vous savez, un mauvais sort qui s’acharnerait sur vous, c’est difficile d’y croire. Parlons plutôt d’une suite de mauvais résultats conséquents à une suite de mauvais choix de votre part. On ne peut s’attendre à un résultat différent quand nos critères de choix demeurent invariablement les mêmes.

Ces hommes que vous choisissez ont un point en commun : ils sont dépendants des volontés de leur mère pour prendre des décisions. Ils manquent d’autonomie. Comme vous en manquez-vous même d’ailleurs. Vous ne pensez pas qu’à votre âge, il serait temps de cesser de rechercher l’approbation maternelle pour agir.

Votre mère n’est pas portée à vous valoriser, soit. Prenez-en acte, mais ne vous laissez plus manipuler par ça. Arrêtez de vous reposer sur elle pour tracer votre chemin de vie. Vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde. Quand vous serez capable de reconnaître vos valeurs, vous serez capable de faire de meilleurs choix pour vous.