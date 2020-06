De nouvelles idées pour nos aînés

En direct de la résidence Chartwell Le Teasdale, à Terrebonne, l’entreprise, EMD-Batimo a procédé au lancement de la programmation de Chartwell TV, la chaîne exclusive offerte dans une dizaine de résidences du groupe. Parmi les invités, il y avait Sonia Benezra et Bruno Pelletier, qui a offert des prestations musicales.

Lors du lancement de Chartwell TV, la chaîne exclusive offerte dans une dizaine de résidences du groupe, étaient présents les animateurs Daphnée Auger, Emmanuel Auger, Maxime Charbonneau et Marco Calliari.

De plus en plus de femmes dirigent les clubs de golfs. Le magnifique Club de golf de Joliette est dirigé par Caroline Mainville, directrice générale, qu’on voit ici en compagnie d’Yvan Benoit, professionnel en titre.

Le trio de l’heure s’est réuni à l’ouverture des salons de barbier. Il était 6 h 5 lundi matin lorsque le barbier Menick, au centre, a accueilli Réjean Houle et Guy Lafleur. Je leur ai demandé s’il était possible que la prochaine fois, je les rencontre un peu plus tard dans la journée.

La Cage a fait une nouvelle entrée de jeu. Il y a trois concepts à découvrir : La Cage à livrer, La Cage à cuisiner et La Cage à emporter. Alexandre Bédard et son père, Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene, ont profité du concept La Cage à livrer.

Le talentueux Louis-Jean Cormier, qu’on voit entouré de Nicolas Burns, Golf Le Mirage, Clément Dion, de la célèbre famille Dion, et Richard Beaudry, a profité d’un petit moment de répit avant le spectacle de la fête nationale du Québec qui aura lieu le 23 juin.

Nicole et Sylvain Mathieu, les propriétaires du Lion d’Or Entretien commercial, ont fait l’acquisition d’un brumisateur désinfectant, afin de mieux servir leur clientèle. Le brumisateur diminue les risques de transmission et de propagation de germes et de virus.