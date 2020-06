Entraves routières sur les autoroutes 20 et 520 en fin de semaine

L’autoroute 20 sera fermée en fin de semaine dans le secteur de l’échangeur Turcot.

Ainsi, l’autoroute 20 Ouest sera complètement fermée entre les échangeurs Turcot et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Angrignon, de vendredi 21 h à lundi 5 h. La route 136 Ouest est, elle, fermée depuis jeudi soir depuis la sortie 5, dans le tunnel Ville-Marie jusqu’à l’échangeur Turcot.

La déviation envisagée est de prendre la sortie 5, l’autoroute 10 Est puis l’autoroute 15 Nord jusqu’à l’échangeur Décarie, puis prendre l’autoroute 40 Ouest, l’autoroute 520 Ouest et l’autoroute 13 Sud pour reprendre l’autoroute 20.

Dans l’autre sens, l’autoroute 20 Est sera elle aussi fermée entre la sortie 63 et l’échangeur Turcot depuis jeudi soir et ne rouvrira que lundi 5 h.

Les automobilistes sont conviés à prendre la route 138 Ouest, à faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), reprendre la route 138, mais dans le sens est, remonter sur l’autoroute 20 dans le sens ouest, puis prendre l’autoroute 13 Nord, l’autoroute 520 Est, puis l’autoroute 15 Sud. De là, ils pourront continuer vers le pont Samuel-De Champlain ou aller en direction du centre-ville par la route 136 Est.

Autoroute 520

L’autoroute 520 Est sera fermée entre le rond-point Dorval et l’entrée de la 55e Avenue, dans la nuit de samedi à dimanche, entre 21h et 6h, et dimanche à lundi entre 21h et 5h.

Les voitures devront passer le rond-point Dorval, continuer sur l’autoroute 20 Est et prendre la sortie 58 pour la 55e Avenue Nord et la voie de desserte de l’autoroute 520.

De plus, l’autoroute 520 Ouest sera fermée jusqu’à la mi-aout entre le rond-point Dorval et l’entrée du boulevard Roméo-Vachon. Une voie de circulation en contresens sera aménagée.