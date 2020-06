Je reste chez nous

Week-end du 19 au 21 juin 2020

Coup de cœur

SÉRIE WEB

Little Fires Everywhere

Photo courtoisie

Les actrices américaines Reese Witherspoon, Kerry Washington et Rosemarie DeWitt campent les personnages féminins principaux de cette mini-série de huit épisodes, basée sur le roman du même titre de Celeste Ng. On se transporte dans la banlieue de Cleveland, où deux mères différentes issues de classes sociales distinctes, se rencontrent et voient leurs vies se bouleverser. D’un côté, une mère serveuse, célibataire et seule avec sa fille, devient la locataire d’une mère de quatre enfants, journaliste et propriétaire. *Disponible depuis le 22 mai sur Amazon Prime Video

Je reste

ÉVÉNEMENT WEB

Jour international des peuples autochtones à Montréal

Photo courtoisie

À l’occasion du Jour international des peuples autochtones à Montréal, l’organisation Terres en vues prévoit une cérémonie du feu sur l’île de Montréal au lever du soleil. En ce jour du solstice d’été, une aînée Mohawk présidera le cérémonial webdiffusé. Les Montréalais sont invités, à ce moment-là, à ouvrir leur ordinateur et leur fenêtre et à faire brûler un peu de tabac afin de participer à ce rite traditionnel qui se veut annonciateur de temps meilleurs. Des artistes et des personnalités du milieu autochtone auront, par ailleurs, enregistré des messages d’espoir et de guérison s’adressant à Montréal et au Canada. *Ce dimanche à 5h au www.presenceautochtone.ca

DVD

14 jours 12 nuits

Photo courtoisie

La comédienne Anne Dorval campe le rôle d’une océanographe prénommée Isabelle. Cette dernière traverse le plus grand des deuils : la perte d’un enfant. C’est qu’il y a quelques années, elle et son conjoint ont adopté Clara au Vietnam et l’enfant, devenue une jeune femme, périt dans un terrible accident. Les mois passent, mais la douleur reste et pour cicatriser ses plaies, elle s'envole vers Hanoi, pour découvrir la culture de sa fille. Une fois là-bas, elle fait la rencontre la nourrice de Clara, qui lui permet d'entrer en contact avec sa mère biologique... *Sorti le 16 juin

ROMAN

Journal d’une femme noire

Photo courtoisie

L’auteure afro-américaine Kathleen Collins offre un livre qui réunit quatre nouvelles avec des lettres, des mini-fictions et ses extraits personnels de journaux. Au travers de la fiction et de la non-fiction, elle introduit son œuvre auprès du public francophone en évoquant des thèmes divers comme la liberté, l’identité, le féminisme, le racisme, l’amour avec un grand A et l’amour filial. À travers ses écrits, elle lève le voile sur la réalité d’une femme noire américaine de son époque, dans une société où la ségrégation vient, récemment, d’être affranchie. * Sorti le 15 mai