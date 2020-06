La sécheresse fait mal aux agriculteurs

La grave sécheresse qu'on connaît entraîne de sérieuses conséquences chez les producteurs agricoles.

Des cultures sont compromises et dans certains champs de foin, le rendement de la première coupe se situe entre 25 % et 50 % de ce qui était attendu.

«On est dans un stade où la végétation semble être un peu en dormance. Elle est fatiguée. Elle a besoin de pluie», a constaté vendredi Daniel Habel de la Ferme L'Espérance 1999 de Parisville, dans le Centre-du-Québec.

Malgré des épisodes de gel au sol, le printemps qu'on a connu promettait pourtant de bonnes récoltes aux agriculteurs.

«Autant dans des champs il y a du foin en quantité normale, autant à d'autres places il n'y en a pas. C'est la sécheresse totale», a déploré Mario Lyonnais, qui exploite une ferme à Sainte-Françoise.

Un fermier de Sainte-Sophie-de-Lévrard, de son côté, a tenté le tout pour le tout pour sauver sa plantation de maïs en détresse. C'est du rarement sinon du jamais vu pour une grande culture; il a procédé à un arrosage à grande échelle. Jusqu'à 7500 gallons d'eau ont été répandus, l'équivalent de 8 millimètres de pluie. Les résultats n'ont toutefois pas été au rendez-vous.

«J'étais plus dans une cause de peine perdue. Je me suis dit que j'allais tenter l'expérience, que tant qu'à perdre j'allais au moins essayer», a raconté Martin Jacques de Sainte-Sophie-de-Lévrard.

Des agriculteurs, victimes du manque de pluie, ont déjà commencé à adresser des avis de réclamation à la Financière agricole du Québec pour éponger leurs pertes.

Le magasinage du foin est aussi déjà commencé auprès de ceux qui disposent de réserves. On observe déjà une forte inflation dans les prix. La balle ronde de foin qui valait entre 50 $ et 60 $ en vaut maintenant 100 $.