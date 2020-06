Le port du masque sera exigé dans les trains de VIA Rail à compter de mardi

MONTRÉAL | VIA Rail exigera le port du masque à bord de ses trains à compter de mardi «afin de réduire le risque de propagation de la COVID-19».

Le transporteur ferroviaire a précisé, vendredi, en annonçant cette nouvelle mesure, que les passagers devront porter le masque lorsque la distanciation physique appropriée ne pourra être maintenue dans les gares et à l'embarquement. Pendant leur voyage, ils devront porter leur masque «en tout temps [...] sauf lorsqu'ils mangent ou boivent».

VIA Rail a ajouté que les passagers «sont fortement encouragés à apporter leurs propres masques», mais que s’ils n’en ont pas lors de l’embarquement, elle «disposera d'un nombre limité de masques jetables pour leur en fournir un».

«Les passagers souffrant de problèmes médicaux entraînant des difficultés respiratoires sans lien avec la COVID-19, les bébés de moins de deux ans et les jeunes enfants, ou toute personne incapable de retirer un masque sans assistance» seront exemptés de respecter cette directive.

Le transporteur a souligné que «les passagers se verront refuser l'embarquement à bord de [ses] trains s'ils présentent des symptômes qui s'apparentent à la grippe ou un rhume (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou s'ils se sont vu refuser l'embarquement lors d'un voyage au cours des 14 derniers jours pour des raisons médicales liées à la COVID-19».

De leur côté, les employés de VIA Rail «qui sont en contact avec la clientèle» auront l’obligation de le porter.

«Ceci est nécessaire, alors que l'économie reprend progressivement et que VIA Rail voit son achalandage augmenter et que la sécurité et le bien-être de nos employés et de nos passagers demeurent notre priorité absolue», a expliqué VIA Rail.

Politique d’annulation élargie

VIA Rail a aussi annoncé vendredi qu’elle a élargi sa politique d’annulation «pour inclure tous les voyages jusqu'au 1er novembre 2020, afin de permettre aux passagers d'annuler leur réservation de manière autonome en ligne à tout moment avant le départ et recevoir un remboursement complet, sans frais de service, et ce, quel que soit le moment où le billet a été acheté».

Les clients peuvent également communiquer avec VIA Rail par courriel (service@viarail.ca) ou par téléphone (1 888 842-7245 ou ATS 1 800 268-9503 pour les malentendants).