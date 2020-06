L’heure du cocktail: cinq nouveautés québécoises à déguster à la Fête nationale

MONTRÉAL – Le 24 juin prochain, célébrons le Québec en grand! Question de se plonger dans une ambiance de fête, plusieurs artisans d’ici vous proposent différents cocktails qui prônent le savoir-faire québécois. L’heure du cocktail de la Belle Province a donc sonné et voici 5 nouveautés à déguster à l’occasion de la Fête nationale.

1. Des sirops à cocktail québécois Alambika

PHOTO COURTOISIE/Alambika

En attendant l’ouverture du nouveau bar Alkadémie, la boutique d’ingrédients de cocktails Alambika présente un coffre de cocktails tout-en-un pour emporter. Élaborés en collaboration avec son partenaire Prosyro, ces kits de cocktails contiennent des bitters artisanaux, des jus d’agrumes, de l'émulsifiant végan et des purées de fruits. Dans la boîte, les produits sont offerts en bouteilles de 4 oz (4 cocktails) avec un sachet de garnitures déshydratées. Il ne suffit que de vous rendre à la SAQ et de vous procurer un des spiritueux québécois comme la vodka Cirka, le rhum Sainte-Marie, les rhums de la Distillerie de Montréal ou encore le gin de la Distillerie du St. Laurent pour un cocktail fait maison et 100 % québécois!

* À 39,95 $ - Restaurants participants: Chez Victoire, Le Diplomate, Santa Barbara, La Distillerie, Les Cousins Boucherie, Lorrain et disponible au alambika.ca

2. Les cocktails biologiques Bobbie & Drew à 69 calories

PHOTO COURTOISIE/Bobbie & Drew

Les consommateurs québécois sont toujours soucieux des produits santé et c’est pourquoi les Cocktails biologiques Bobbie & Drew plairont au large public. Faits à base de cidre biologique, d’arômes naturels et de stévia biologique, ces prêts à boire sans sucre ne contiennent que 69 calories et un taux d'alcool de 3,5 %. Ces cocktails naturels sont parfaits pour boire à la piscine ou à un barbecue familial. Deux saveurs sont présentement disponibles sur le marché: LÒCH au citron et concombre et ÙRBEN au litchi et gingembre. * À 3,69 $ l’unité – Disponibles dans les marchés d’alimentation à la grandeur du Québec. Pour connaître les points de services, visitez: bobbieetdrew.com

3. Premier kombucha alcoolisé d’ART KOMBUCHA sans sucre

PHOTO COURTOISIE/ART KOMBUCHA

Les entrepreneurs québécois Christine Albert et Ivan Marenco lancent ART KOMBUCHA, la première marque de kombucha alcoolisé au Canada. Le kombucha, qui est une boisson à base de levures et généralement sans sucre, est revisité avec un taux d’alcool de 4,5 %. ART KOMBUCHA est une boisson légèrement alcoolisée alternative plus saine que les autres boissons populaires sucrées sur le marché. De fabrication artisanale, vous y trouverez quatre variétés savoureuses et rafraîchissantes: Hibiscus-Passion, Houblons tropicaux, Gingembre et Menthe-Citron.

* À 3,49 $ l’unité - Disponibles dans des épiceries IGA, Metro, Provigo et dans plus d’une centaine de commerces de proximité à travers le Québec.

4. Nouveau gin rose aux petits fruits de NOROI Distillerie

PHOTO COURTOISIE/NOROI Distillerie

Si vous êtes amateur de gin, vous devez absolument découvrir la nouveauté estivale de la distillerie NOROI: le Dry gin rose aux petits fruits des champs du Québec. Distillé à Saint-Hyacinthe, ce spiritueux élaboré par l’équipe NOROI est concocté à base d’ingrédients divers comme les camerises biologiques du producteur des Délices du Rapide, les fraises de la Ferme Gadbois, la baie de genévrier, la coriandre, la réglisse, la racine d’orris, les écorces de citron et d’orange amère. Ce jus d’un joli rose translucide offre un délicieux goût fruité, parfait pour le début de l’été!

- À 48,50 $ - Disponible à la SAQ

5. Prêt-à-boire Amermelade Spritz

PHOTO COURTOISIE/Armemalade

Lorsque l’Italie rencontre le Québec, le spiritueux Amermelade naît pour vous faire découvrir l’Apérol Spritz de la Belle Province! Cet été, l'équipe de Spiritueux Iberville lance donc un spritz québécois en format prêt-à-boire. Au nez, un bouquet franc d’agrumes avec des effluves de sapinage et de gingembre se dégage, et en bouche on peut distinguer les arômes amers du pamplemousse rose. On adore le mariage des différents agrumes et fruits, tels que l’orange, la bergamote, la pêche et l’abricot. À servir en accompagnement d’un fameux plateau de charcuteries et fromages italiens ou québécois!

* Paquet de 4 à 13,60 $ - Disponible à la SAQ