Mauricie et du Centre-du-Québec: moins de 8% de la population testée

Les citoyens de la Mauricie et du Centre-du-Québec se font de moins en moins tester pour la COVID-19. Depuis bientôt un mois, les cliniques de la région réalisent en moyenne 365 tests par jour, alors que la capacité est de 1000 prélèvements.

TVA Nouvelles a obtenu les chiffres des cliniques de dépistages sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec depuis le début mars au 18 juin. La semaine du 24 au 30 mai est celle où le plus grand nombre de tests ont été réalisés, soit 4124. Les semaines suivantes, 2475, 1313 et 1596 tests ont été effectués.

«C'est important de rappeler que si vous avez des symptômes, vous devez passer un test. Moins on teste, plus vite on peut se retrouver avec une nouvelle éclosion sans connaître son origine», a souligné la directrice de la santé publique au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, la Dre Marie-Josée Godi.

Pour l'instant, les quatre cliniques mobiles de la région poursuivent leurs activités, mais les autorités de la santé analysent la situation. En raison de la diminution de l'achalandage, leur nombre et les horaires pourraient être modifiés.

«En aucun cas, on ne pense pas arrêter ce service, puisqu'il assure un lien avec la communauté. Ça nous permet de transmettre de l'information et de nous rapprocher des clientèles plus vulnérables», explique la Dre Godi.

Dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, plus de 41 490 tests ont été effectués depuis le début de la pandémie. Ça représente 8% de la population.