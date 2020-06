Mise à jour budgétaire: l’opposition reproche au gouvernement son «optimisme»

QUÉBEC | Le gouvernement Legault est trop optimiste quant à la relance de l’économie et au retour à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans, dénonce l’opposition officielle à Québec.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec se dirige vers un déficit historique de 14,9 milliards $

Selon l’ancien ministre des Finances et député libéral, Carlos Leitão, à moins d’une croissance exceptionnelle de l’économie québécoise, les prévisions présentées vendredi matin par son successeur, Eric Girard, risque d’être erroné.

Il doute ainsi de la possibilité pour le gouvernement de renouer avec l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans tout en ne haussant pas les taxes ni les impôts au-delà de l'inflation.

Carlos Leitão déplore également l’absence d’annonce d’aides directes aux entreprises et aux PME lors de la présentation d’une première mise à jour économique depuis le début de la pandémie, vendredi, par le ministre des Finances, Eric Girard.

Le Québec se dirige vers un déficit historique de 14,9 milliards $ en 2020-21 en raison de la pandémie, qui a forcé la fermeture de près de 40 % de l’économie, mais un retour à l’équilibre budgétaire est prévu d’ici cinq ans, a-t-on alors appris.

«Pour nous, la question des PME, c’est crucial, a expliqué Carlos Leitão. C’est là où je pense qu’il y a un angle mort. [Le gouvernement] ne réalise pas l’ampleur du problème que vivent de nombreuses PME. Si on assiste à une vague de faillite, ces entreprises ne pourront pas profiter d’une reprise de l’économie.»

Photo d'archives, Simon Clark

Le porte-parole solidaire en matière de finances, Vincent Marissal, dénonce l’obsession du gouvernement à parler d’équilibre budgétaire au moment où la province compte encore chaque jour des dizaines de morts liés à la COVID-19.

«C’est un exercice comptable d’une froideur sans nom, a-t-il déclaré, par voie de communiqué, vendredi. Après la crise monumentale qu’on vient de vivre dans nos CHSLD et dans nos hôpitaux, est-ce qu’on peut s’entendre que le retour à l’équilibre budgétaire, c’est loin d’être la priorité?»

Pour Vincent Marissal, la priorité du gouvernement devrait plutôt être d’investir dans les services publics afin de préparer la province à une deuxième vague du virus et d’aider les petites entreprises à traverser la crise.

«Quoi que le ministre des Finances en dise, si on conjugue son intention de revenir à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans et son intention de ne pas hausser les impôts, on doit comprendre entre les lignes qu’il y aura austérité si la récession persiste», a-t-il affirmé.

Photo Simon Clark

Son vis-à-vis du Parti québécois, Martin Ouellet, plaide lui aussi pour la mise en place de «mesures économiques costaudes» afin de soutenir les entreprises d’ici, notamment grâce à des aides directes aux PME.

«Il ne faut pas perdre de vue que le nerf de la guerre, c’est la prévention et l’atténuation de la deuxième vague. [Si] l’éventuel regain de la COVID-19 est bien maîtrisé, non seulement la santé des Québécois en bénéficiera et le nombre de décès sera minimisé, mais, en plus, la relance économique sera accélérée», a-t-il ajouté.

Photo d'archives, Simon Clark

Selon Martin Ouellet, le gouvernement est en mesure de retourner à l’équilibre budgétaire beaucoup plus rapidement qu’il ne le laisse croire.

«Déjà, la chute du PIB – de 6,5 % – est moins aigüe que certains observateurs le prévoyaient plus tôt cette année, alors qu’on annonçait une contraction économique dépassant les 10 %», a-t-il fait ajouté.