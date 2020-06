Ottawa au secours des villes

Ottawa tient à imposer des conditions au versement de 14 milliards $ d’aide aux provinces, bien que celles-ci s’y opposent.

« Il va y avoir des conditions, mais on reconnaît aussi énormément de flexibilité à l’intérieur de ces objectifs, parce que différentes provinces ont différentes réalités », a déclaré le Premier ministre en conférence de presse.

Justin Trudeau qui s’est entretenu avec les premiers ministres des provinces hier à ce sujet s’est dit «très confiant que nous pourrons annoncer de bonnes nouvelles pour certaines régions bientôt».

Ottawa souhaite notamment que la somme serve à l’instauration de 10 jours de congé maladie, à l’achat de matériel de protection pour le réseau de la santé, à la création de places en garderies, à renflouer les caisses des réseaux de transport en commun et à soutenir les municipalités.

Pour les provinces, il s’agit là d’autant de champs de compétences provinciales où Ottawa n’a pas à leur dicter quoi faire.

La part des Villes

Mais Justin Trudeau n’en démord pas et à profiter de l’appel du pied de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour défendre son point :

« On reconnait que les villes et les municipalités sont de juridiction provinciale, mais on voudrait aider parce qu’on sait qu’il y a des besoins criants de nos municipalités qui offrent des services de premières lignes additionnels à cause de la crise », a-t-il dit.

La FCM calcule que, à l’échelle nationale, les villes font maintenant face à des pertes non recouvrables de 10 à 15 milliards $ en raison de la pandémie ce qui met en péril des services aussi vitaux que l’accès à l’eau potable.

« L’engagement de 14 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour les provinces et les territoires devra comprendre des fonds alloués spécifiquement pour répondre aux besoins municipaux », estime la FCM.

«Je pense que ce n’est pas déraisonnable de dire que (...) on s’attend à ce que le palier de gouvernement provincial, qui a la responsabilité pour les villes, contribue à ces villes aussi», a déclaré le Premier ministre.