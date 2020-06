Quoi regarder à la télé samedi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 20 juin:

«Madame Lebrun»

Germaine (Benoit Brière) a enfin sa nouvelle cuisine. On prépare le mariage entre Gaétan (Éric Bernier) et Patrice (Éric Paulhus) en faisant appel à un planificateur d’évènement réputé. Gaétan va provoquer une grosse catastrophe, tandis que Ben la Graine nous présente ses parents nudistes. Samedi, 12 h, Canal D.

«Avignon, le pont retrouvé»

Il est l’un des monuments les plus célèbres au monde, mais on connait pourtant mal sa véritable histoire. Ce documentaire suit un projet scientifique qui a duré cinq ans afin de percer tous les secrets du fameux Pont Saint Bénézet, dit Pont d’Avignon. Samedi, 14 h, Planète.

«Les Expos contre les Red Sox »

Le 9 juin 1999 marque le retour à Montréal du lanceur Pedro Martinez, après avoir été échangé aux Red Sox de Boston, deux ans auparavant. La seconde plus grosse foule de la saison, soit 19 012 personnes réunies dans le Stade olympique, lui accorde une ovation à son arrivée sur le terrain. Les Expos emportent une victoire de 13-1 contre Boston. Samedi, 16 h 45, TVA Sport.

«Transformers : L’Ère de l’extinction»

Un père de famille texan, Cade Yeager (Mark Wahlberg), découvre un vieux camion qui n’est autre qu’Optimus Prime. Cette découverte va lui attirer les foudres d’un certain Savoy (Stanley Tucci), dont le but est d’éliminer les Transformers. Au même moment, le combat entre les Autobots et les Décepticons refait surface... Samedi, 18 h 30, TVA.

«Le Québec à l’honneur»

Diffusion d’un concert de l’Orchestre Symphonique de Montréal, avec Kent Nagano, à la Maison Symphonique de Montréal au Grieg, Mozart et Sibelius au programme. Le concert sera suivi de deux extraits de concerts de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, avec Stéphane Tétreault et Marie-Nicole Lemieux. Samedi, 18 h 54, Mezzo Live HD.

«Jeux de guerre»

De passage à Londres, l’ancien agent de la CIA, Jack Ryan (Harrison Ford), est témoin d'une tentative d'assassinat sur le cousin de la reine d'Angleterre. Jack va tuer Paddy Boy (Richard Harris), le frère du terroriste irlandais Sean Miller (Sean Bean). Ce dernier va alors vouloir venger la mort de son frère... Samedi, 21 h, Télé-Québec.

«Sur la grande terre»

Wahiakatste Diome-Deer, une jeune Mohawk de Kahnawake, va à la rencontre de différents peuples autochtones en Sibérie pour mieux comprendre leur réalité. L’idée pour elle est aussi de mieux prendre conscience de la spécificité de sa propre communauté. Samedi, 22 h 30, ICI Radio-Canada Télé.